Villas-Boas se resigna con Maxime López, pero cierra la puerta de Thauvin al Sevilla

Maxime López lleva días dando pistas que apuntan a un futuro en el Sevilla FC, club al que ha enviado guiños a través de las redes sociales y en el que juega su amigo y excompañero en el Olympique de Marsella Lucas Ocampos, quien le está hablando maravillas de la ciudad y del club e intenta convencerle. Pero el menudo centrocampista no es el único jugador del OM que se vincula a la agenda de Monchi, en la que también estarían Thauvin o Bouna Sarr. De todo ello ha sido preguntado el entrenador del conjunto francés, que se resigna más con unos que con otros.

André Villas-Boas, que estuvo a punto de dejar Marsella tras el adiós del director deportivo Andoni Zubizarreta, está preparando desde ya la temporada 2020/2021 y ha concedido una entrevista al diario galo Le Provence, en la que se ha mostrado bastante seguro de la continuidad de Thauvin, al tiempo que ha sido mucho menos optimista con las posibilidades de retener a Maxime López, llegando incluso a admitir que está al tanto de las noticias que apuntan a que lo tiene hecho con el Sevilla.

Según adelantaba la prensa francesa, el centrocampista ya le había dado el 'Sí, quiero' a Monchi unos días antes de que los clubes alcanzasen un principio de acuerdo cifrado en 8 millones de euros. Villas-Boas no esconde la negociación, pero mantiene no saber nada de ofertas en concreto. "A día de hoy, por lo que sé, no tenemos ofertas por nuestros jugadores", respondió, en general, antes de centrarse en los rumores sobre Maxime López y el Sevilla.

"Lo he visto; pero oficialmente no sabemos nada. Tenemos una muy buena relación con el Sevilla, pero aún no tengo ningún tipo de información concreta. De cualquier manera, tenemos una relación abierta con los jugadores. Desde los primeros días, les dije que vinieran a verme si alguna vez tenían una oferta deportiva o financieramente interesante para ellos y lo hablaríamos", señaló el entrenador del conjunto galo, quien se expresó en un tono muy distinto al ser cuestionado por Thauvin, de quien elogió su actuación en un amistoso contra el FC Pinzgau (5-1).

"(Thauvin) Hizo un buen partido. Después de un año sin jugar, su presencia cambia las cosas un poco. Traerá calidad, asistencias... nos dará otra dimensión. Cuando el resultado es justo para nosotros en ciertos partidos, (Thauvin) puede marcar las diferencias. El resto de jugadores hizo un buen trabajo cuando él no estaba cerca, pero ha regresado con muy buen estado de ánimo y contar con él ayuda mucho al equipo", manifestó, dando por hecha su continuidad.