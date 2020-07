De "esperar una llamada del Betis" a campeón de la Premier, previo paso por la UD Pilas

Este último año, tan maldecido por todo el planeta por los duros estragos causados por la pandemia de coronavirus, está siendo muy positivo para el portero sevillano Adrián San Miguel, que en los últimos 12 meses ha pasado de rozar el sueño de volver a 'su' Betis con la carta de libertad -"Tuve un par de conversaciones con López Catalán", llegó a admitir el meta-, a entrenar en las instalaciones del UD Pilas, de Primera Andaluza, a la espera de alguna oferta y a tocarle la lotería con el Liverpool.



Este pasado miércoles, el Liverpool levantó en Anfield su primer título de la Premier League inglesa en los últimos 30 años en una ceremonia organizada tras ganar al Chelsea (5-3) ante la que Adrián se quedaba "sin palabras". Es el segundo título de la carrera deportiva del canterano verdiblanco, que en agosto de 2019 ya conquistó la Supercopa de Europa, como titular y sólo unos días después de ser rescatado de la cola del paro, y en diciembre alzó el Mundial de Clubes de la FIFA.





Serial winners because of you, reds! ?????? pic.twitter.com/dYygCuwpWG — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) July 22, 2020

"La historia de mi carrera deportiva es una historia bonita, al final. Llegar no es fácil y mantenerse mucho menos. Llegué al, nos clasificamos para la Europa League, por circunstancias acabé llegando al, me llamó inclusoTras siete años acababa contrato, estaba libre y decidí no quedarme", relataba hace unos meses Adrián, en COPE Sevilla, explicando cómo. El pasado verano tuve un par de conversaciones con José Miguel (López Catalán), pero estaban pendientes del nuevo míster. Esperé una llamada -al final el Betis fichó a Dani Martín-, tuve algunas propuestas, pero esperaba recibir alguna oferta más contundente. Así, a finales de juliocuando estaba acabando mis entrenamientos en el Pilas", manifestaba entonces el del Cerro del Águila, que ha compartido siempre sus éxitos con una imagen de la Virgen de los Dolores que lleva impresa en unaTodo empezó un domingo del mes de junio de 2019. Adrián descolgó el teléfono para llamar a, equipo de la. Le pide si puede entrenarse en sus instalaciones, a la espera de recibir alguna oferta interesante. "No hay problema", responde el directivo, que relató este episodio a la Agencia Efe. "En ese momento ningún equipo utilizaba las instalaciones, puesto que se encontraban de vacaciones", aclara.Eso sucedió un domingo y Adrián comienza a entrenar ese mismo lunes. Acompañado por un, el meta sevillano se presenta a las 10:00 horas y pregunta lo que cualquiera preguntaría al encontrarse un campo de fútbol vacío:José Mari le deja en el vestuario, un par de botellas de agua y alguna pieza de fruta. Tras unas dos horas de entreno, Adrián se despide.. Aun así, cada noche escribe a José Mari y se lo confirma.Llegó entonces el. Adrián entrega al directivo, una para él y otra para su hijo. "También me pregunta dónde comprábamos el material deportivo". Lo que no sabía José Mari es que al día siguiente Adrián se personaría en el campo con una postal, agradeciendo el favor durante los, y acompañada por unLa recompensa alde Adrián se desencadenó entonces. Fichó por el Liverpool y debutó a los 40 minutos de comenzar la temporada por una lesión de Alisson, el meta titularísimo de los 'Reds'. Conquistó el primer título de su carrera, la Supercopa de Europa, y lo celebró con la ilusión de un niño pequeño. Repitió luego antes de Navidad con el Mundial de Clubes y, el miércoles, levantó el tercer trofeo, el más importante de todos: su primera liga.