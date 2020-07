La mujer de Isla, sobre su destino: "Cada lugar tiene algo que nos gusta"

Mauricio Isla disfruta de sus vacaciones en la costa levantina junto a su mujer y su hija, una labor que compagina con su puesta a punto en el Camilo Cano de La Nucía con un preparador personal, que ya anunció que llegará al equipo que elija en un excelente estado de forma. Mientras tanto, el lateral está en contacto con sus agentes para valorar las diferentes ofertas que le están llegando, habida cuenta de que, al haber quedado libre tras su paso por el Fenerbahçe, se trata de una de las grandes oportunidades de mercado.

Betis, Leeds, Valencia y Boca Juniors son cuatro de los pretendientes del 'Huaso', que, a sus 32 años, aportaría una gran experiencia en el fútbol europeo, además de su intensidad, profundidad y potencia características. De momento, el chileno se lo está tomando con calma, sin anticipar un movimiento que depende, como ya advirtió, de cuestiones familiares, no económicas. Con todo, dejó claro que, si su compatriota Pellegrini lo llamara, le parecería una linda oportunidad estrenarse en LaLiga como verdiblanco.

Ahora, es su pareja, Gala Caldirola, la que se refiere a su posible destino. Lo hizo en el programa 'Pasemos de largo' de Canal 13, donde habló de las diferentes opciones: "A él le hace mucha ilusión jugar en España, pero también sé que Boca es un equipo grande, que tiene mucho nombre y le llama mucho la atención. Tengo el corazón dividido, porque hay propuestas en Argentina, España y Chile; cada lugar tiene algo que nos gusta. Entonces, la decisión no está clara. En España están mi familia, mis amigos... en Chile, toda la gente que amamos. Por lo menos, a mí me encanta España, tengo toda la gente que amo acá. Argentina también me suena bien, así que estamos poniendo todo sobre la balanza para ver qué haremos".