Klopp habla sobre el posible interés del Liverpool por Mandi

Aïssa Mandi no ha renovado con el Betis y, a estas alturas, ninguna de las partes confía ya en que lo haga, por lo que su nombre está siendo ofrecido por diferentes intermediarios, aparte de por sus nuevos agentes, a diferentes clubes con el objetivo de obtener algún rédito antes de que expire su contrato el 30 de junio de 2021. El momento es éste, el próximo mercado estival, pues, a partir de enero, será libre para negociar con cualquier equipo para marcharse gratis el año que viene y embolsarse una jugosa prima de fichaje.

Como es bien sabido, los directivos verdiblancos esperaron a que el campeón de África designara un nuevo interlocutor válido, tras acabar con su anterior empresa de representación, alcanzando un principio de acuerdo para prolongar la actual vinculación hasta 2024 o 2025, aumentando sus emolumentos hasta uno de los escalones principales de la plantilla y engordando su cláusula de rescisión, que iba a pasar de 30 a 50 millones de euros mínimo. La competencia acechaba, hasta el punto de que se hablaba de varios conjuntos de la Premier (Liverpool y Newcastle, sobre todo, con el City en la recámara); el Marsella y el Lyon, en su país; y escuadras de LaLiga como el Atlético de Madrid como posibles destinos para el central diestro.

Las estupendas prestaciones ofrecidas por Mandi desde su aterrizaje en 2016 procedente del Stade de Reims (a cambio de 2,8 kilos), pero, sobre todo, a partir de que se convirtiera en una puesta personal de un Quique Setién que antepuso su permanencia y su titularidad a la de Germán Pezzella, dispararon su cotización, si bien la crisis sanitaria y sus graves consecuencias en la economía de los clubes obligó al Betis a reformular a la baja su propuesta, con lo que de la entente se pasó al desacuerdo.

Ahora, el franco-argelino deberá pensarse muy bien su próximo paso, que bien podría ser en dirección a Inglaterra, de donde le llegaron ofertas el mismo verano en que se decidió por el proyecto heliopolitano. Uno de sus posibles pretendientes, el Liverpool, no ha hecho una oferta formal hasta la fecha por Aïssa, como confirmó su entrenador, Jürgen Klopp, en la rueda de prensa previa al partido contra el Newcastle, otra de las 'novias' del zaguero. "Aún no se ha decidido nada. Creo que es temprano para hablar (de ese tema). No quiero referirme a nuevos fichajes cuando ningún jugador ha abandonado el club todavía", aseguraba el alemán al ser cuestionado específicamente por Mandi.