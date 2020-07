Parejo explica sus planes y deja una puerta abierta

En el Sevilla FC saben que no será sencillo reclutar a Dani Parejo, una las alternativas que se manejan para sustituir a Éver Banega, ambos de un perfil similar por sus cualidades. Pero tras conocerse que el Valencia le ha colgado el cartel de transferible, Monchi, como informó ED, ya ha realizado sus primeros sondeos para conocer la viabilidad de una operación en la que el Sevilla FC no estaría dispuesto a realizar un gran desembolso, dado que Parejo también exigiría mantener su sueldo, que ronda los tres millones de euros netos por temporada.

De salir del Valencia, el de Coslada quiere continuar en LaLiga y jugar en uno de los clubes que habitan en la zona alta (Emery también lo quiere para su Villarreal). Pero de momento, públicamente, el jugador, lejos de enfrentarse a su actual equipo, ha asegurado que le gustaría acabar su contrato en el conjunto che.

"Yo estoy a gusto en Valencia, es una ciudad top. Mi familia, mis hijos, todos están perfectos en Valencia. Llevo nueve años en el club y para mí es mi casa y así lo siento. Me quedan dos años de contrato, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria. Pero el fútbol es fútbol y nunca sabes lo que va a pasar, pero para mí el Valencia a día de hoy es lo más importante", ha asegurado en Radio Marca, dejando esa habitual coletilla de todos los futbolistas cuando le preguntan por su futuro, el cual pocos dan por seguro.

La pelota parece estar, por tanto, en el tejado de un Valencia que no podrá pedir un alto precio tras conocerse que no cuenta con el jugador, que tras sus enfrentamientos pasados con la afición, a día de hoy es un ídolo del valencianismo y ha dejado claro que si se marcha no es porque él lo desee, con lo que deja toda la responsabilidad en manos de Peter Lim.

En este sentido, aunque de manera velada, Parejo también ha señalado a quienes mandan en el club che para explicar de algún modo el fracaso de esta temporada, insistiendo en que no desea marcharse con ese mal sabor de boca: "Hay muchas cosas que siempre influyen a la plantilla aunque no afecten al juego, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y dejar al Valencia dónde se merece y pelear por Champions la temporada que viene".

Y entre esas "cosas que siempre influyen", el centrocampista madrileño tiene claro que la decisión de destituir a Marcelino no fue la más acertada: "Veníamos en una dinámica increíble con título y Champions con un entrenador. La gente que toma las decisiones dijo que no era lo mejor para el club. A nivel de vestuario afectó en muchos sentidos y eso a la plantilla le ha marcado mucho. El míster había cumplido los objetivos, sobre todo entrar en la Liga de Campeones, que por prestigio e ingresos era lo más importante. Pero ganar un título después de once años y en el año del Centenario era un año inolvidable para todos. Fueron tres días de los mejores de mi vida como futbolista". Lo dicho, Parejo no se enfrenta a quien le paga pero no está de acuerdo en cómo se han hecho las cosas. Y Monchi, mientras tanto, permanece atento.