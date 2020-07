Cordón: "Vengo al Betis a despertar a un gigante dormido"

Antonio Cordón, nuevo director general deportivo del Betis, ha pasado por los medios oficiales del club para hablar sobre el proyecto que pretender realizar en el club verdiblanco con un objetivo muy claro: "He venido a despertar a un gigante dormido, ése es mi propósito".

"La afición no hace falta que ayude, que ya lo hace es pasional, es una delicia venir aquí a ver un partido. Estoy convencido de que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas. Ese calor que dan hay que devolverlo con este gigante que hay que despertar. Estoy deseando que los niños, las familias, cuando haya fútbol, se puedan marchar del Villamarín contentos, saltando de alegría. Esa ilusión me gustaría que todo el mundo la recobrase, lo bonito será que tengamos un equipo del que presumir", ha dicho sobre la afición y lo que espera la próxima temporada.

En cuanto a los motivos que le llevaron a enrolarse en esta nueva aventura en el fútbol español y concretamente en el Betis, Antonio Cordón ha explicado: "Son circunstancias, desde que salí del Villarreal, donde estuve muchos años, luego me marché para Mónaco y a partir de ahí la vida cambió. Me he movido un poquito, en Ecuador me gustaba el hecho de dirigir a una selección pero lo que pasó con la pandemia me hizo preferir estar cerca de casa y nada mejor que estar a 150 kilómetros del lugar de mi nacimiento. Andalucía siempre me ha tirado mucho, la llevo en el corazón. Cuando se pusieron en contacto conmigo no me lo pensé".

El dirigente heliopolitano tiene en mente solo una cosa, luchar por los puestos europeos desde la próxima temporada. "Es el proyecto de llevar al Betis entre todos lo más arriba posible. Soñar siempre es lícito y sueño con un Betis cerquita de Europa. Tenemos que estar peleando cerca y a ver si lo conseguimos año tras año. En el Mónaco hacía 16-17 años que no era campeón porque la hegemonía del PSG allí es muy grande. Los resultados se fueron consiguiendo poco a poco y el equipo fue ganando partidos, hasta ganar la liga y llegar a las semifinales de la Champions. En Villarreal ha habido años buenos, años no tan buenos, pero siempre ha estado ahí. Aquí lo que queremos es tener un equipo que ilusione y contente a todos",

Cómo será su trabajo en el Betis: "Lo que la gente ve es que es la persona que ficha pero lo que tiene que procurar esta figura es conseguir gente que sume y le aporte al grupo. Que no siempre tiene que ser un fichaje de un nombre muy mediático, sino que a veces va a ser otro rol, el que a lo mejor equilibra a otros jugadores y suma lo que no tenemos. Tiene que imprimir un estilo y una disciplina en el club para que cada persona ponga su pieza e imprima autoexigencia".

Su trabajo en la cantera: "Igualmente pasa con el fútbol base, la academia, tener programados a esos jugadores que tienen ese nivel y que deben tener el camino abierto en el club para que vayan creciendo. Esos jugadores que vienen bien. Si le fichas a otro joven en la misma posición le vas a cortar de forma clara su proceso. Ahora tenemos al Betis Deportivo en Segunda B, nos vendrá bien. Ayudarles a que lleguen a la selección española de su categoría, tener un buen equipo juvenil en División de Honor. Eso llevará a jugadores al primer equipo y sumará también económicamente a las arcas del club. Por eso hay que seguir con todo ello. La trayectoria del Betis te la dice. Últimamente, cuando un equipo ha hecho un fichaje importante, este jugador ha salido de la cantera del Betis. Hay que ponerlos en el camino adecuado y aclarárselo para que llegue lo más lejos posible".

Por ejemplo, como pasó con Santi Cazorla: "Es que en ese proceso no sólo ha participado el director deportivo. Participan muchísimas personas. Ese chico que viene hay un proceso de personas que lo fichan cuando era más joven, luego en la residencia los técnicos, educadores, psicólogos, después los compañeros, los entrenadores que ha tenido... Y cuando ha llegado al primer equipo, es que la alternativa se la ha dado el míster. No, viene de un proceso largo, con un trabajo hecho de muchos años".