Monchi también trata de 'pescar' en el Espanyol.

El casting de mediocentros en Nervión suma un nuevo candidato. Mientras Monchi intensifica en estos días las gestiones para tratar de convencer al Olympique de Marsella por Maxime López, desde Turquía, Irfan Can Kahveci se sigue dejando querer y sueña con vesti de blanquirrojo. Pero no son los únicos que el director deportivo del Sevilla FC ha tanteado para ocupar el vacío que dejará Éver Banega con su marcha al Al-Shabab.

Así, Cope Barcelona apunta ahora el nombre de Marc Roca, producto de la cantera de un Espanyol donde muchos clubes tratarán de pescar tras su descenso. En su caso, no es tanto un 'cerebro' y sí un pivote defensivo con buen trato de balón y un elevado acierto en el pase, un centrocampista muy completo, en definitiva, que estaba llamado a acabar en algún grande tras ser uno de los destacados de la selección española campeona del último Europeo sub 21.

El verano pasado sin embargo, el Espanyol le cerró las puertas convencido de que seguiría revalorizándose, anteponiendo las ventas millonarias de Mario Hermoso y Borja Iglesias. Pero con con descenso, los pericos se han olvidado ya de la posibilidad de una oferta cercana a su cláusula de 40 millones de euros, por más que en el pasado sonara para clubes como Real Madrid, Arsenal, Everton o Bayern Múnich, que llegó a poner sobre la mesa 18 kilos hace un año.

Ahora, a sus 23 años, al futbolista de Vilafranca del Penedès siguen sin faltarle 'novias'. Se habla del Villarreal, el Atlético de Madrid o el Milan, después de que sus agentes pusieran su nombre sobre la mesa en la reunión mantenida días atrás para negociar el traspaso del bético Emerson. Y a todos ellos se habría sumado el Sevilla FC, al que ya estuvo vinculado en el mercado invernal de la 18/19.

Con contrato en vigor hasta 2022, en Barcelona se apunta que el Espayol pretende recaudar entre 15 y 25 millones de euros por su traspaso. Una cantidad importante que los interesados tratarán de rebajar dada la necesidad perica y el hecho de que tampoco ha sido la mejor temporada de Marc Roca, que ha participado en 44 encuentros oficiales y ha hecho dos goles y tres asistencias.