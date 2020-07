Así está realmente el traspaso de Feddal al Sporting

Mucho se ha publicado en los últimos días sobre el traspaso de Zou Feddal al Sporting Clube, que parecía cerrado hace más de dos semanas, pero que ha sufrido varios altibajos en este tiempo, hasta el punto de encontrarse actualmente en el aire. Las informaciones que llegan desde Portugal son contradictorias, hasta el punto de que 'Récord' informaba ayer de que ya estaba toda la documentación en el José Alvalade a la espera de las firmas, mientras que otros medios hablaban de que el trato se había roto definitivamente al haberse echado atrás los lisboetas.

El caso es que ambas entidades habían acordado el abono por parte de la portuguesa de un fijo de 2,7 millones de euros, más 800.000 en variables condicionadas al rendimiento particular y colectivo durante la duración del contrato que el marroquí firmaría allí, de tres temporadas y una cuarta opcional. Incluso, Feddal viajó a la capital lusa nada más terminar LaLiga para pasar el reconocimiento médico. Ahí comenzaron los problemas, pues el Sporting adujo que la importante lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que sufrió el zaguero hace dos años y medio justificaba una renegociación a la baja, a lo que el Betis contestó que aquello está olvidado y no le ha vuelto a dar problemas.

La semana pasada, todo parecía reconducirse, hasta el punto de que el director deportivo de los lisboetas, Hugo Viana, viajó a España a acelerar las tres operaciones que mantiene abiertas: Adán, Pedro Porro y Feddal. Las diferencias económicas se antojaban salvadas; de hecho, llegó a anunciarse una 'fumata verdiblanca' inminente que, finalmente, no se ha producido. La versión oficial es que el conjunto albiverde se había retirado de la negociación al estar en desacuerdo con alguna contrapropuesta bética, que podría tratarse de la inclusión en el trato de un porcentaje más de William Carvalho (su club de origen conserva el 25%).

Pero, según ha podido saber ESTADIO, estas dilaciones son propias del Sporting, con Viana como actor principal. El problema radica en que las arcas lusas están sin fondos, seguramente por haber avanzado en otras gestiones, por lo que la táctica, si Feddal y el Betis no se cansan antes, pasa por dejar pasar el tiempo hasta que los heliopolitanos cedan o se concreten ventas que rellenen la partida presupuestaria del histórico club del país vecino. Sencillamente, no había fondos para todos los fichajes y Zou no es una prioridad. Siguen interesados y, con el paso de los días, se podría retomar el trato, si bien el tema se mantiene en estos momentos en 'stand-by', pero no roto.