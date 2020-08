El Betis fue dos veces a por él, en enero parecía 'desahuciado' y ahora vale 50 kilos

Hasta en dos ocasiones lo intentó el Betis, la última poco antes de que Serra Ferrer abandonara la nave verdiblanca. Y se le puso a tiro una tercera, en el pasado mercado invernal. Pero no pudo hacerse con sus servicios. Se trata de Matheus Cunha, un futbolista que se puso de moda en el tramo post-covid de la Bundesliga y que ahora ya está muy lejos de las posibilidades del conjunto verdiblanco.

El primer intentó se produjo en enero de 2019, cuando el Betis buscaba un delantero para suplir la marcha de Sanabria y, entre otros, apuntó alto y pidió la cesión del brasileño al RB Leipzig, que seis meses antes había pagado al Sion 15 millones de euros por él. El jugador apenas llegaba a 300 minutos en la Bundesliga y, aunque finalmente no cuajó, de ahí al final del campeonato apenas contó en su club. En ese mercado acabaría llegando Jesé para ocupar esa plaza. Y el Betis haciendo la inversión fuerte en otras dos jóvenes promesas, Emerson y Lainez, de las que se sigue esperando mucho.

El Betis no desistió y meses después Serra Ferrer fue a verlo personalmente -también a Alario, otro pretendido- antes de que todo cambiara en el club, variaran su papel en la Comisión Deportiva y él decidiera marcharse. Borja Iglesias sería el elegido para aterrizar ese verano. Era una apuesta segura, con experiencia en LaLiga española y muchos goles en su haber y no una joven promesa que apenas había destacado en una Liga menor y que no tenía minutos en la Bundesliga.

Hubo una tercera. En enero de este año nada parecía haber cambiado. En la primera vuelta de la Bundesliga, el jugador no había encontrado la continuidad en el RB Leipzig -había jugado 273 minutos en Liga, 79 en Champions y 6 en Copa-, su equipo marchaba líder, Werner, Schick, Poulsen y Nkunku estaban por delante de él, y finalmente el Leipzig lo puso en el mercado para fichar a Dani Olmo. El nombre del Betis volvió a salir en Alemania como posible destino, aunque esta vez, con Borja y Loren, el club verdiblanco no movió ficha. Sobre todo, porque los de Alemania del Este querían recuperar su inversión y estaban pidiendo mucho por él.

El Hertha Berlín se la jugó, pagó 18 millones de euros por Mathues Cunha y, tras anotar cinco goles y dar dos asistencias en 11 partidos, ha despertado el interés de uno de los clubes más poderosos de Europa: el PSG. Según asegura Sky Sport, parisinos y berlineses se reunieron el miércoles para negociar y no se descarta que abran nueva ronda de negociaciones en los próximos días. El PSG está dispuesto a pagar 30 millones, pero el Hertha de Berlín exige 50 kilos. Y parecía 'deshauciado'...