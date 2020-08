Bono quiere quedarse y el Sevilla le da esperanzas

El futuro de Bono continúa en el aire pero, poco a poco, se van despejando dudas. Antes de que se lesionara Vaclik se había tomado la decisión de poner fin definivamente a su etapa en Nervión, pero sus actuaciones en los últimos partidos de Liga, con intervenciones vitales, han propiciado un sustancial cambio de opinión.

Ahora en Nervión se plantean seriamente su continuidad la temporada próxima aunque sin la intención de ejecutar la opción de compra de cuatro millones de euros pactada con el Girona. El plan, si cuando acabe el curso se mantiene esta consideración, pasa por renegociar a la baja su precio, para lo que resuta vital conocer la postura de la otra parte. En este sentido, el club gironí, inmerso en el 'play off' de ascenso, responderá de una forma u otra dependiendo de si conseigue regresar a Primera o no.

En el caso de continuar en Segunda, estará abierto a negociar su salida por alrededor de tres millones de euros, pues necesitará hacer caja, pero si asciende todo resultará más difícil. No en vano, al Girona le gustaría contar con Bono en la máxima categoría, si bien el marroquí prefiere quedarse en Nervión, ilusión que ha alimentado el propio Sevilla al comunicarle que están contentos con su rendmiento y que cabe la opción de que siga pero no pagando los cuatro millones.

En Primera, el Girona ganaría fuerza en la negociación y podría mantenerse en los cuatro millones, pues, si finalmente no hay acuerdo, volverían a contar como portero titular con Bono, que tan buen resultado le dio en las temporadas anteriores. Además, en Montilivi no están nada contentos cos sus metas actuales, y posiblemente no continuará ni Juan Carlos ni Riesgo.

Una vez concluida LaLiga, habrá que ver si Vaclik llega a tiempo para el choque del jueves de la Europa League o, si lo de contrario, Bono dispone de una nueva oportunidad para terminar de persuadir al Monchi y Lopetegui de que se haga con su pase de forma definitiva.