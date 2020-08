Kakuta, vuelve el hijo pródigo en busca de la redención

RC Lens y KRC Genk empataban esta tarde a un tanto en un partido amistoso. Sólo sería un encuentro más si en el once inicial del equipo local no estuviera un jugador que iba para 'crack', que hace trece años se 'fugaba' del equipo juvenil del propio Lens para enrolarse en la 'fábrica de estrellas' del Chelsea, que aquello provocó incluso una dura sanción para los 'Blues', que tuvo un paso fugaz por el Sevilla F.C. y que tras casi una docena de clubes vuelve al lugar donde empezó todo. Se trata, lógicamente, de Gaël Kakuta.

"Siempre he tenido al Lens en mi corazón. Tan pronto como supe que podía volver, dije que sí. Me siento querido aquí. Todo está en su sitio para que pueda salir bien", indicaba el jugador a L'Equipe, que ha llegado cedido por el Amiens con opción de compra automática en caso de permanencia. Es el enésimo intento de un jugador que, salvo en determinados picos de buen juego (Rayo y Amiens), siempre ha ofrecido un rendimiento muy por debajo de lo que se preveía. Treinta y cinco goles en 256 partidos no eran las cifras con las que soñaba cuando dejó su Lille natal -a apenas 30 kilómetros de Lens- para enrolarse en el Chelsea.

Pese a ello sigue teniendo un nombre y en su nuevo club siguen confiando en ver alguna vez la calidad que de joven demostró. Por ello le han confiado el papel de líder en un equipo cuyo único objetivo será mantenerse en la Ligue 1. "Ahora tengo una carga un poco más pesada sobre mis hombros. La acepto. Es bastante motivador, como un desafío. Pero somos 23 los que tenemos que ayudar al Lens a mantenerse. He llegado a un buen grupo, con un entrenador que sabe lo que quiere y en el que encajo muy bien. Hay un detalle importante que aprecio: la alta intensidad durante las sesiones de entrenamiento. Ésta es la clave del éxito de la temporada, que marca la diferencia a este nivel", indicaba el exsevillista.

Tras Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Hebei China Fortune, Deportivo y Amiens, hoy ha vuelto a vestir sus primeros colores en busca de la redención.