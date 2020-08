El Barça quiere hacer caja con el deseado Monchu

La derrota del Barça B ante el Sabadell el pasado domingo, que evitó el ascenso del filial a Segunda, lejos de cambiar los planes del club blaugrana los ha acelerado. Dado que muchos de sus jugadores no están listos para jugar en el primer equipo, pero tienen un nivel superior a Segunda B, el objetivo que se han marcado este año es hacer caja con ellos y, los más valiosos saldrán traspasados, aunque el Barça tratará de mantener algún tipo de vínculo en forma de cláusula de recompra -o algo similar- para intentar recuperarlos en el caso de que exploten en los próximos años.

Así lo anunciaba hace unos días el diario Sport, quien incluso ponía una cifra a las ventas de canteranos: 30 millones de euros. Una cantidad excesiva para como está el mercado, pero muy necesaria para un Barça que está intentando sacar dinero con todo lo que tiene.

Sólo Ansu Fati, Araujo y Riqui Puig, habituales ya con Setién, y tal vez Iñaki Peña puedan dar el paso, pero el resto de valores del filial están en el escaparate. Este mismo medio ponía especialmente a tres: Collado, Akieme y Monchu Rodríguez. El último de ellos es, posiblemente, el que cuenta con mayor número de clubes interesados, pues al Bournemouth británico y al Sassuolo italiano, quien ha admitido que ya mantiene conversaciones, se unen Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Celta, Granada y Eibar, además de un Real Betis que aunque sin urgencias está mirando centrocampistas tras el regreso de Aleñá al Barça, precisamente, y las dudas sobre la continuidad de William o Javi García.

Esto podría encarecer el precio del jugador mallorquín, cuyo valor no llega al millón de euros, pero cuya gran temporada y en especial sus 'play off' le han revalorizado. El Barça quiere hacer caja con él y no va a dudar ante el mejor postor.

Monchu, como Pedri o Riqui Puig, están entre los jugadores que convencen en Heliópolis y que podría intentar incorporar de cara a la próxima campaña, pero a día de hoy Antonio Cordón tiene otras prioridades y en ninguna está la de pagar mucho por un centrocampista defensivo, por mucha llegada que haya demostrado en esta campaña.