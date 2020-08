El Betis, en contacto permanente con Ceballos

En Heliópolis no se rinden con Ceballos. La afición respalda su posible retorno y en Heliópolis continúan intentando que cristalice su vuelta a pesar de las dificultades por el interés del Arsenal de prorrogar su cesión. Con este deseo, el Betis se ha mantenido en contacto permanente con el centrocampista durante la temporada, interesándose por su estado y tanteando la posibilidad de su regreso, como ha reconocido el propio Ceballos.

Así, el talentoso centrocampista aseguró en Cope que siempre ha sentido muy cercano al club bético durante su estancia en el Arsenal, con el que ayer se proclamó campeón de la FA Cup inglesa tras ganar al Chelsea, y realizó un nuevo guiño a los colores que lleva en el corazón. Cuestionado por la posibilidad de volver al Betis, Ceballos insistió en el nexo que le une con Heliópolis. "Le tengo un gran cariño al Betis, los que trabajan allí saben el amor que les tengo, y ellos han estado en contacto conmigo durante toda la temporada. La verdad es que para mí el Betis significa mucho".

Igualmente, señaló que, por ahora, no ha recibido comunicación alguna del Real Madrid acerca de sus planes para él la temporada venidera: "No he hablado con el Real Madrid, pero obviamente cuaquier jugador jugador que vista la camiseta blanca es feliz. En comparación con cualquier club del mundo el Real Madrid es el mejor en todos los aspectos, a nivel futbolístico y personal. Ahora hay que esperar a que ellos puedan remontar contra el City en Champions y, a partir de ahí, decidir mi futuro".

De momento, el utrerano se centra ahora en disfrutar de los suyos tras mucho tiempo alejado de ellos y aparca en este momento las decisiones sobre su futuro: "Ahora mismo estoy disfrutrando, no me paro a pensar si el año que viene voy a jugar en el Madrid, en el Arsenal o en otro club. Toca descansar, desconectar tras una temporada dura. Lo mejor ahora es estar tranquilo y con la familia".