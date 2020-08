Rakitic por 10 kilos ¿Sí o no?

Rakitic por 10 kilos ¿Sí o no?

El Mundo Deportivo, un medio que tiene muy buena onda con la directiva de Bartomeu, ponía hoy precio a la salida de Rakitic. Diez millones que pueden parecer muchos o pocos según se mire, pero que en realidad son una 'oferta pública' de donde el Barça va a situar el inicio de la negociación.

Diez millones por un jugador de 32 años, al que aún le quedan varios años de fútbol por delante, que no ha sufrido leiones graves, ha demostrado su sevillismo en innumerables ocasiones, y su profesionalidad en los malos momentos en el Barça y que lleva años entre los mejores del mundo en su posición. Podría parecer una ganga a primera vista, pero dada la situación que vivimos en general y la que vive el propio Rakitic en particular no lo es tanto.

La general es que los traspasos se están ralentizando, apenas se está pagando dinero en los primeros movimientos del mercado y, cuando se hace, las cifras están en torno a un 30% menos que el valor de mercado. Y la particular es que a Rakitic le queda un año de contrato, le ha dejado claro al Barça que no se va a mover a ningún otro sitio y el club está obligado a venderle o a dejarle marchar gratis en unos meses.

Si a eso unimos las dificultades económicas que atraviesa el club blaugrana, que hizo un erte para poder llegar a final de temporada y que está presionando para que los jugadores se bajen el sueldo aún más en la próxima... Diez millones es un precio muy por encima de lo que el Sevilla debe pagar.

Y lo es porque el valor actual de Rakitic está en 20 millones de euros según Transfermark, que no tiene en cuenta los años que le quedan de contrato, y cualquier valoración objetiva según los parámetros actuales estaría en torno a los 13-14 millones que marca un mercado en recesión -reducción del 30%-. Osea, que la rebaja que le hace el Barça al Sevilla sería mínima para un jugador con varios años por delante, pero es que a Rakitic sólo le queda uno.

Y si a eso añadimos su sueldo, aún cuadra menos. Rakitic fichó por el Barça hace siete años a cambio de 18 millones de euros y lo quieren devolver al Sevilla por diez, ahorrándose de paso los 7,8 netos -casi 16 millones brutos- que debería cobrar en su último año. Si se echan cuentas, entre los 10 millones que debería pagar el Sevilla y los 16 que se ahorra, la ganancia es de 26 kilos, 8 más de lo que les costó. Un negocio redondo.

Monchi ha demostrado muchas veces que tiene poco de pardillo. Parece difícil que esta vez vaya a picar.