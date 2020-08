Caro Ledesma no logra apoyos para forzar una Junta Extraordinaria

El exconsejero del Real Betis Joaquín Caro Ledesma, principal cabeza visible de la 'oposición' al actual consejo de administración, ha querido dejar oír su voz en un momento de incertidumbre y, según señala en un comunicado, ha intentado promover una junta extraordinaria en el club después de este año tan negativo y, tras no encontrar los apoyos suficientes, asegura que va a dar "un paso a un lado".

Según este comunicado, Caro Ledesma habría pedido a comienzos del mes pasado a Haro y López Catalán cambiar el Consejo de Administración del club para que estuvieran representados "accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios y de peñas béticas" en el mismo e insistió en "suprimir la figura de consejero-delegado, por lo que las decisiones importantes o estratégicas de la entidad se tomaran, tras el debate y consenso previo, por el Consejo, sin perjuicio de las comisiones ejecutivas constituidas por el mismo".

Asimismo, también propuso la mejora de "todas las áreas de la entidad, particularmente el área deportiva, sin que en las mismas intervinieran miembros del consejo de administración, con suficiente capacidad de acción y que respondan a los objetivos estratégicos que les imponga en cada momento el Consejo, como órgano superior de decisión".

Aunque, según él mismo, el encuentro fue cordial, se encontró con un obstáculo cuando planteó celebrar ahora la Junta Extraordinaria y no esperar a final de año, cuando se celebrará la Ordinaria. Segín asegura, no ha "conseguido persuadir a un porcentaje de capital importante, insisto que no mayoritario, pero suficientemente significativo o representativo del mismo, para que al menos pudiera debatirse el modelo de entidad que debe conformar el Real Betis Balompié SAD. Y que se debatiera dónde entiendo que debe hacerse, no en reuniones unilaterales o en redes sociales, sino en una Junta de accionistas".

"No se trata de alternar el consejo actual o someterlo, si se me permite, a una moción de censura, sino sencillamente de plantear a los béticos, desde una base accionarial amplia, un modelo de consejo de administración y de gestión diferente al actual, con cabida para la mayor representatividad posible de accionistas, y con profesionalización de todas las áreas del club. Por un mero ejercicio de responsabilidad, no estoy dispuesto a plantear desde mi posición accionarial un debate que no venga respaldado con una base más amplia que la que mi propia participación accionarial representa", señala en el comunicado.

Caro Ledesma, que fue consejero junto a Haro y Catalán desde el 25 de abril del 2018 hasta marzo de 2019 y que se convertía en uno de los principales accionistas del Real Betis el pasado mes de septiembre tras comprar un gran número de acciones a Manuel Castaño, ya adelantó entonces que de cara al futuro se planteaba crear una candidatura alternativa, en la que quería contar con la presencia de Lorenzo Serra Ferrer.