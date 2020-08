Motivos de peso que desnivelan la balanza de Reguilón hacia el lado del Sevilla

Sergio Reguilón está demostrando en este epílogo de la 2019/2020 dos cosas. Una, que está haciendo las cosas muy bien, ya que su nombre comienza a agotar tinta en las páginas que alimenta la información relacionada con el mercado estival de fichajes. La segunda, es que el madrileño es un gran profesional, pues se toma con humildad el fuerte interés de grandes equipos del continente y se niega a dedicar un minuto a pensar en su futuro mientras el equipo al que se debe a día de hoy, el Sevilla F.C., tenga objetivos en juego -este jueves afronta la eliminatoria de Europa League ante la Roma-.

No obstante, que el lateral izquierdo tome la honorable decisión de dejar aparcada por el momento la elección de un equipo para la próxima temporada, no quita que haya motivos para ir midiendo la balanza. El Sevilla va a luchar por prorrogar su cesión, pero no está solo. Las últimas noticias relacionadas con su futuro inmediato apuntan a un fuerte interés en hacerse con sus servicios por parte del Everton, que estaría dispuesto a ofrecer 20 millones de euros al Real Madrid, según diversos medios ingleses. Asimismo, desde Francia apuntan a que el millonario PSG también le tiene apuntado en su agenda.

Reguilón sabe que es un verano muy importante en su corta pero prometedora carrera y, según apuntan a este periódico desde su entorno, eso va a marcar su decisión. Tanto es así, que acaba de cambiar de representante y ha firmado a uno de los agentes más importantes y con mayor influencia en el panorama futbolístico internacional en los últimos años: Kia Joorabchian. El iraní gestiona las carreras de estrellas mundiales como Coutinho (Barcelona), Mahrez (Manchester City), Willian (Chelsea), David Luiz (Arsenal), Kurzawa (PSG) o Zirkzee (Bayern).

Con contrato hasta 2023 en el Real Madrid, sabe que no tiene sitio en el carril zurdo del Santiago Bernabéu, después de la excelente primera temporada como merengue del francés Ferland Mendy y con Marcelo Viera con estatus de intocable para Zinedine Zidane, que valora la calidad y la experiencia del brasileño, así como su peso en un vestuario en el que lleva casi tres lustros y del que es el segundo capitán. Allí no va a tener, ni muchísimo menos, el protagonismo que le ofrece el Sevilla de Julen Lopetegui. La pregunta, entonces, es: ¿qué rol tendría en esos clubes dispuestos a pagar una millonada por él? Ahí está la clave, ya que la 20/21 es una temporada decisiva.

Pese a su buen rendimiento con Solari en el banquillo del Real Madrid (tras suplir, precisamente, a Lopetegui), Reguilón perdió el puesto tras el regreso de Zidane y eso le dejó fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para el Europeo sub 21 que la 'Rojita' conquistó el pasado verano. El madrileño había jugado un partido en marzo, pero desde entonces apenas rascó bola y el seleccionador se llevó a Junior Firpo, Aaron Martín y Alfonso Pedraza. Por edad, tiene 23 años, opta a entrar en la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021; ya que el COI respetará a los deportistas que cumplían los requisitos en la cita cancelada por el coronavirus.

La cita olímpica es un motivo de peso para escoger bien de cara a la 20/21. No obstante, el gran reto de Reguilón está en hacerse fuerte en la selección absoluta en año de Eurocopa y cuenta con muchísimas posibilidades de éxito. De hecho, el pasado mes de octubre fue llamado por primera vez para los compromisos ante ante Noruega y Suecia, aunque no llegó a debutar. Eso fue durante la etapa de Robert Moreno al frente de España. Ahora, el canterano blanco deberá convencer a Luis Enrique y pugnar por un puesto con Jordi Alba y Gayà, que a priori serán titulares fijos en el Barcelona y el Valencia, respectivamente.

Por todo ello, unido a la obvia pero no menos importante necesidad de no frenar en seco su progresión en la élite, Reguilón es consciente de que no le conviene empezar de cero y menos en un equipo nuevo. En el Sevilla -aunque con una línea un tanto irregular- su rendimiento ha sido más que aceptable y muy elogiado por todos. Lopetegui ha reforzado muchísimo su posición en el club y con el vasco, el lateral zurdo ha sido indiscutible: 34 encuentros oficiales, 31 de ellos como titular, y un total de 2.694 minutos, con dos goles y cuatro asistencias.

Este año ha jugado más que ningún otro en toda su carrera y aún falta la Europa League. Desde luego a día de hoy, por mucho que pueda pesar la suculenta ficha que le podrían prometer en la Premier League o en Francia, hay un conjunto de motivos que decantan hacia el lado sevillista la balanza sobre el futuro de Sergio Reguilón.