El primer fichaje para el Betis Deportivo

El Betis Deportivo logró el ansiado ascenso a Segunda B, después de golear al Utrera y al Ciudad de Lucena en el 'play off' disputado en Marbella. El equipo de Manel Ruano estará en la Categoría de Bronce del fútbol español y ese logro ha activado de manera automática el primer refuerzo del filial verdiblanco para la próxima temporada: el atacante francoargelino Yassin Fekir.

El hermano de la estrella del primer equipo debe regresar de su cesión en el Guijuelo (también de Segunda B) y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, maneja varias propuestas para salir; pero el pequeño de los Fekir tiene firmado un compromiso para quedarse en el Betis Deportivo en caso de ascenso, por lo que los aficionados podrán verle por fin vestido con las trece barras. Cuando firmó el verano pasado, como parte del traspaso de su hermano Nabil, se marchó al Guijuelo y no llegó a ser partícipe del adiós a la Tercera división.

Ya hace dos meses -el pasado 14 de mayo-, Yassin Fekir (23 años) atendió a este periódico y manifestó que en el que caso de que el filial finalmente sellase su promoción, Heliópolis sería un buen destino para seguir creciendo, junto a su hermano Nabil: "Si el Betis está en Segunda B sería una buena opción para mí; podría estar con mi hermano. Pero si tengo una oportunidad en Segunda... Habrá que verlo todo. Trabajo duro para llegar a Primera".

Cedido la presente temporada en el Guijuelo del grupo II de Segunda división B, ha acabado con buenos números (22 partidos, 18 de ellos como titular, y tres goles), siendo incluso protagonista en el epílogo tras comenzar la temporada con un papel más secundario y bastante más irregular. Yassin Fekir hace un balance positivo y cree que le ha venido muy bien la cesión, pues se ha sentido importante.

"Mi experiencia en Guijuelo fue buena. Siempre se puede hacer más, pero estoy contento de mi experiencia allí; en una nueva liga y en un nuevo país. También con el cambio de idioma". Y es que, según sus propias palabras, la adaptación no ha sido un gran problema: "No he visto una gran diferencia entre los dos países a este nivel de ligas en Segunda B (jugaba en esa misma categoría con el filial del Lyon, aunque llegó a debutar con el primer equipo)".

Yassin, por lo tanto, ya piensa en dar un nuevo paso en su prometedora carrera, ahora vestido como verdiblanco, en la que será su segunda experiencia en España, donde se marca objetivos muy ambiciosos a corto-medio plazo: "Mis planes para el futuro son el mejorar en lo deportivo y subir lo más rápido posible de nivel para llegar algún día a Primera división". "Por supuesto que me gustaría seguir en el Betis y hacer como mi hermano. Sigo todos los partidos del Betis y es un gran equipo de LaLiga", añadió.

La continuidad de su hermano Nabil es otro aval para que Yassin esté cómodo en La Palmera. Como avanzó ED hace meses, el campeón del mundo está muy cómodo en el Betis y, pese al interés de grandes clubes de Europa y la mala temporada firmada por el equipo, su intención es quedarse como poco un año más en un vestuario en el que ha encontrado una familia, algo que también confirmó su hermano durante la charla con este diario: "Nabil está muy a gusto en Sevilla y en el Betis. Está muy feliz de poder afrontar este nuevo reto en su carrera y de sentir el apoyo de la afición bética".