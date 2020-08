Martínez Quarta-Mandi, un 'intercambio' de cromos similares con 6 kilos para gastar

Desde que el pasado jueves se filtrara la oferta por el argelino Mandi no hay día que desde Inglaterra no aparezcan nuevos datos sobre el central verdiblanco, al que pocos ven vestido con la camiseta del Betis la próxima temporada y sí con la del aún vigente campeón de Europa. Incluso en los últimos días le habría salido un competidor, pero la opcion de jugar en uno de los mejores clubes del mundo es demasiado golosa como para que el jugador no se decante por ella.

El Betis ya habría rechazado una primera oferta del Liverpool por el jugador, la mencionada hace cinco días de diez millones de euros, pero todos esperan cerrar la operación en breve por una cifra que rondaría los 12 millones que a día de hoy es su valor de mercado. Una cifra muy baja para los 30 millones que marca la cláusula del central bético, pero que el próximo año se quedaría en nada dado que no ha renovado, que la ampliación de contrato lleva tiempo enquistada y que, salvo giro mayúsculo, ésta no se va a producir.

Antonio Cordón ya ha repetido varias veces que el club heliopolitano no podrá dejar pasar propuestas interesantes, mucho menos en la situación actual y 12 millones por un central que acaba contrato en 2021 es de esas opciones. Sobre todo porque ya tendría visto a su sustituto, que le costaría 'lo mismo', pero que le dejaría 6 millones para poder reforzar otras áreas más necesitadas o para fichar a un segundo central que cubra la baja de Feddal.

Se trata obviamente del argentino Lucas Martínez Quarta, un jugador que gusta mucho, por el que River Plate pide 15 millones para empezar a hablar, pero admite aceptar 12 y que según TNT Sports, el Betis podría sacar por 6 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del jugador. Lo que en su día hizo con Pezzella. También con River.

El futbolista, al igual que Mandi, acaba contrato en junio de 2021 y de no venderlo ahora podría marcharse gratis en unos meses o a un precio inferior en enero. Y el 'Muñeco' Gallardo ha admitido que prefiere que lo traspasen a él que a Montiel.

"De los clubes que se hablan, cualquiera es seductor. El Real Betis es de la primera división española, ya que los otros están en Inglaterra, Italia y Francia, pero no quiero mencionar nombres, porque no hay propuestas sobre la mesa y eso dañaría cualquier situación", señalaba su representante, Gustavo Goñi, a Sportia, confirmando el interés por el central argentino.

Un fichaje que podría ostaculizar la otra opción que se baraja en Argentina y que es más asequible todavía, la de Luis Abram (Vélez), aunque el Betis, tras la salida de Feddal, va a necesitar dos centrales...