La oferta con la que el Sevilla ha convencido a Rakitic

"Monchi no me ha llamado... no sé si es porque ha perdido mi teléfono", bromeaba a finales de abril, entre risas pero dejándola caer con picardía, un Ivan Rakitic que se siente fuerte para decidir su destino y que tiene bastante claro dónde quiere jugar. Le queda un año de contrato con el Barcelona y, a sus 32 años, busca un destino que le asegure el protagonismo que ha perdido en los últimos tiempos en el Camp Nou, una relevancia que tendría, sin duda, en un Sevilla FC que anhela también el regreso de uno de sus hijos pródigos. Bien, pues aunque la operación de deja de ser bastante compleja, hay una novedad importante: Monchi no sólo no había perdido el número del croata, sino que ya le ha llamado.



Y, además, en esa conversación han hablado sobre aspectos muy concretos de su posible regreso a casa. Muy, muy concretos. Tanto es así, que incluso habrían pactado un posible contrato de tres temporadas de duración en el que Rakitic se situaría como uno de los mejor pagados de la plantilla aun teniendo que rebajar un poco su caché. Según la información desvelada este martes en Deportes Cope, el 'rubio' heredaría la ficha de Éver Banega, sólo "ligeramente inferior" a la del subcampeón del mundo, según aseguran fuentes de toda solvencia a esta emisora.



Eso sí, la mencionada información también tiene una parte menos positiva. Si bien el acuerdo con el jugador no será un problema, el entendimiento entre Sevilla y Barcelona sí se antoja complejo. El Barça, en su opinión en un alarde de buena fe, accedió esta misma semana a hacerle 'precio amigo' a los nervionenses ante la presión que está ejerciendo Rakitic, que ha rechazado entrar en varias operaciones del club catalán (le ha ofrecido a Inter, Juventus, PSG...) y que le ha dejado claro que quiere volver al Sánchez-Pizjuán. O lo hace ahora a bajo coste, o entonces será el verano que viene, libre y sin dejar ingreso alguno.





El Sevilla quiere a RAKITIC pero NO está dispuesto a pagar un traspaso, según fuentes del Club.Pagaría un traspaso "testimonial". El contrato sería de 3 años y asumiría la ficha de Banega, ligeramente inferior a la Rakitic en FCB. Contado con @jmolivacope en @deportescope @tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) August 5, 2020

Ante ese ultimátum, la entidad culé, sólo para el Sevilla; que según la COPE le ha dicho a Rakitic que no va a llegar a esa cantidad, quecomo tal y que sólo está dispuesto a asumir un. Una cifra simbólica, "testimonial", según las palabras exactas que utilizan la fuente de esta novedosa información que viene a confirmar quey que el croata va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, sobre todo, cuando acabe la temporada nervionense.