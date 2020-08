El cotizado Paul busca convencer a Pellegrini.

El Betis de Manuel Pellegrini arranca este lunes 10 de agosto la pretemporada de cara a afrontar una 20/21 que, objetivos aparte, tiene que hacer olvidar la paupérrima imagen de un equipo que estaba llamado a hacer cosas mayores que el decepcionante decimoquinto puesto logrado la pasada campaña, a sólo cinco puntos del descenso. Ilusiones renovadas en todos los estamentos: directivos, técnicos, jugadores y cantera, ya que como cada verano, las principales promesas de Los Bermejales tratan de hacerse un hueco entre los mayores, siendo uno de los que aspiran a ello Paul Akouokou.

Perlas como Robert o Raúl García tienen asegurada su presencia en la pretemporada del Betis, a los que le pueden acompañar el cancerbero Dani Rebollo, el central Geovanni y el lateral juvenil Fran Delgado, que ha debutado esta temporada en el Betis Deportivo, carro al que tiene también opciones y espera subirse Paul, cuya temporada ha sido sobresaliente.

El mediocentro defensivo costamarfileño, en su segunda campaña y una vez superados diferentes problemas físicos y burocráticos, ha demostrando todo su potencial. Ha contabilizado 24 encuentros, sumando 1.951' y siendo un bastión para que el primer filial verdiblanco se alzara con el campeonato y, posteriormente, con el ascenso a Segunda B.

Con dos años más de contrato, el Betis lo valora y el costamarfileño busca dar un paso más. Con interés de algunos equipos de Segunda en España y en Francia, aspira a ser uno de los elegidos para realizar la pretemporada. El salto al primer equipo es el reto que se pone Paul. Estuvo en la órbita para algún partido del Betis antes de la llegada de Guido Rodríguez en el mercado invernal y con William Carvalho lesionado, aunque no debutó. De hecho, Quique Setién veía con muy buenos ojos al centrocampista y una lesión en la mano le privó de poder hacer la pasada pretemporada con el primer equipo.

No está entre los planes de Pellegrini y Antonio Cordón firmar un medio defensivo, sí uno creativo. Guido Rodríguez tiene que dar un paso al frente y ser dueño del mediocentro bético, demarcación que no tiene un sustituto natural (el futuro de Javi García no está aún claro y Édgar, pese a que Rubi lo empleó ahí, se trata de un defensa central), y ahí es donde Paul busca hacerse un hueco, como lo ha hecho en el Betis Deportivo, siendo pieza básica actuando de '6', de '8' e, incluso, de central.