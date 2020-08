El detalle crucial que acerca a Calabria al Betis

Sonó primero para el Sevilla FC, que busca un lateral derecho que compita con Jesús Navas y, de paso, dé descanso al capitán. En las escasas ausencias del palaciego, un auténtico todoterreno y un portento físico, Koundé ejercía de lateral derecho, pues Pozo se marchó cedido al Mallorca. Luego, apareció en escena el Real Betis, aunque, para ambos, Davide Calabria (23) escapaba de sus posibilidades, ya que el Milan ha tasado a su canterano, que quiere salir este verano en busca de nuevas aventuras y oportunidades, en 12 millones de euros, una cantidad muy elevada, más aún con los condicionantes que ha impuesto la crisis sanitaria.

Con todo, en Italia siguen viendo al conjunto verdiblanco en la concurrencia por el zaguero de Brescia, que está deseando probar suerte en LaLiga, por lo que habría rechazado, en principio, las propuestas que maneja de la Serie A, con la Fiorentina al frente. Objetivamente, la participación en Champions League de los nervionenses atraería mucho más a un futbolista que su eterno rival, fuera de Europa por segundo año consecutivo, aunque existe un detalle crucial en que acercaría a Calabria a Heliópolis y lo alejaría de la Avenida Eduardo Dato.

Y es que el defensor transalpino, que ha actuado coyunturalmente como extremo por su costado, como lateral zurdo e, incluso, como mediocentro, sería el recambio de Emerson si el brasileño es traspasado por el Barcelona en la presente ventana de transferencias, incumpliendo lo estipulado en el contrato de copropiedad firmado por los culés con el Betis, que incluye penalizaciones si el paulista no permanece como verdiblanco, al menos, hasta el 30 de junio de 2021. El Milan, que sigue muy interesado en Royal, intenta rebajar los 32 millones de euros que le pide el Barça por él, pues los catalanes han añadido a lo que desean recaudar la 'multa' que deberán pagar a sus socios.

El contrato de Emerson es enrevesado y tiene un sinfín de cláusulas que, además, están abiertas a interpretación. Según algunas fuentes, de ser vendido el brasileño este verano, el Betis podría reclamar la mitad de la transacción como dueño del 50% del pase -los azulgranas adelantaron hace dos Navidades al Atlético Mineiro los 12 millones del traspaso, cuya mitad los verdiblancos le están devolviendo en tres plazos-. Otros entienden que el Barcelona tendría que abonar, en tal tesitura, a los hispalenses entre 9 y 12 kilos: devolución de los seis de la copropiedad, tres como penalización por incumplir el contrato y tres por formación.

El Milan, que ya pensó en Paquetá para contentar al Betis y que apoyara la transacción, ve ahora en Calabria la solución perfecta. Bien en forma de cesión con opción de compra o con una venta, los 'rossoneri' compensarían a los heliopolitanos por llevarse a Emerson, permitiendo que el Barça pudiera dejar el montante final de la operación en una horquilla que oscilara entre los 20 y los 25 kilos, más cercana a las tasaciones objetivas que existen del paulista y más asumibles en estos tiempos de rebrotes de la pandemia, con el público aún fuera de los estadios.

Otro detalle significativo es que Calabria se ha puesto en manos de la agencia de representación 'You First Sports', que lleva los designios de Luis Alberto (Lazio), Fabián (Nápoles), Gerard Moreno (Villarreal) o Mariano (Real Madrid), amén de tener una extraordinaria relación con el Betis. No en vano, llevan los asuntos de un lateral derecho que acaba de abandonar la casa verdiblanca, Barragán (y podrían traer a su sustituto), amén de los de Sidnei y Guardado.