Toda la verdad sobre Calabria, el Betis y el Sevilla

Fue relacionado, primero, con el Sevilla FC, que buscaba y busca un lateral derecho que compita con Jesús Navas y dé descanso al palaciego, si bien es cierto que el capitán no ha señales de debilidad o de necesitar ese asueto. Después, se hablaba en Italia de una especie de derbi por él, ya que el Real Betis necesita un jugador que supla a Barragán, aunque su fichaje se vinculó siempre a la marcha de Emerson, que, en principio, debería permanecer en Heliópolis hasta el 30 de junio de 2021, según el acuerdo alcanzado hace año y medio con el Barcelona en el contrato de copropiedad del paulista.

De hecho, este factor le acercaría a la Avenida de La Palmera, ya que el Milan estaba dispuesto a incluirlo en la operación para que los verdiblancos desbloquearan el traspaso del ex del Atlético Mineiro y los culés rebajaran sus pretensiones, que incluían la compensación a sus socios. Lo último que llega desde tierras transalpinas es que las diferencias entre 'rossoneri' y heliopolitanos estriban en la fórmula de la operación, pues los primeros querrían un traspaso o una cesión con obligación de compra por no menos de 12 millones de euros, mientras que los hispalenses sólo aceptarían el préstamo con opción.

Sin embargo, Davide Calabria, que acaba de firmar por una de las empresas de representación más importantes de España y Europa, 'You First Sports', con contactos fluidos con la planta noble del Benito Villamarín, no está ni mucho menos cerca del Betis. Y tampoco del Sevilla. De hecho, no hay ninguna negociación abierta, por lo que, según fuentes del entorno del zaguero, todo lo que está publicando es "humo". Según ha podido constatar ESTADIO Deportivo, el canterano milanista gusta a Monchi y Cordón, pero, a día de hoy, "no existen contactos" con ninguno de los clubes sevillanos, por lo que difícilmente se podría cerrar en breve, como aseguran en Italia, el pase.