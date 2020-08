Jordán: "No hemos ganado nada; a preparar lo del domingo"

"Me pasan cosas muy buenas por la cabeza, pero ahora toca disfrutar de este día. Hemos dado un gran paso, pero no hemos ganado nada. Hay que preparar al máximo el partido del domingo, porque queremos estar en la final", apuntaba tras el encuentro Joan Jordán en los medios oficiales del club, donde relataba a continuación lo que sintió cuando Ocampos cabeceó a la red el centro de Banega en el 88: "He sentido adrenalina a tope, un alivio de la hostia. Me alegro por Lucas; se ve desde fuera que somos una piña".

Además, el mediocentro quiso romper una lanza por otro compañero, que apenas ha tenido minutos a lo largo de la temporada por el buen rendimiento de Vaclík, pero que ha ayudado sobremanera al pase nervionense a semifinales deteniendo un penalti a Raúl Jiménez a los doce minutos: "Me alegro por Bono, que ha dado un paso al frente y está demostrando, con confianza, el portero que es. Tenemos dos grandes guardametas. Bono nos ha dado muchísimo, porque no sabemos qué habría pasado si empezamos 1-0 perdiendo".