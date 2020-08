Monchi: "Estamos otra vez metidos en un lío gordo y no podemos bajar la exigencia".

Como acostumbra en las horas previas a un duelo europeo, el director general deportivo del Sevilla, Monchi ha analizado qué espera del partido que les mide esta noche al Wolverhampton en los medios oficiales del club nervionense, donde también ha desvelado sus sensaciones de cara al encuentro. "Seguimos en la senda intentando derribar obstáculos. Hoy tenemos un equipo muy difícil, distinto a la Roma en cuanto a su manera de entender el fútbol, con otros registros pero que son peligrosos e incómodos. Si no estamos concentrados, lo vamos a pagar, viven mucho del error del contrario. Juegan con dos líneas muy unidas y presionan muy intensamente. Hay que tener mucha concentración, mucha paciencia e intensidad", ha comentado el de San Fernando.

En cuanto a la euforia que se vivió tras derrotar a la Roma ofreciendo una imagen muy buena, el sevillista tiró de realismo: "El grupo está bien, es cierto que no puede vivir en una burbuja al margen de lo que se escribe y de lo que se dice tanto para lo bueno como para lo malo. Las prestaciones que se ofrecieron ante la Roma abrieron el baúl de los piropos y de los elogios hacia el grupo y hacia el cuerpo técnico. Lo que hay que intentar es que todos sean capaces de asumir que esos piropos y esos elogios son fruto de una buena actuación y de un buen rendimiento, pero que hay que seguir construyendo ese presente y ése es el Wolverhampton. Está bien que elogien y alaben, pero estaría mucho mejor que seamos capaces de aparcar esos elogios y centrarnos en conocer al rival, sus virtudes y sus defectos, para llegar con el punto exacto de motivación".

Tiene ya el típico cosquilleo de los partidos importantes en Europa: "El día que yo esté tranquilo no seré yo. Mi forma de ser hace que sea una persona activa y que esté siempre dándole vueltas a la cabeza. Esa ansiedad por querer hacer cosas importantes tampoco es malo. Te hace dibujar todos los escenarios. El grupo transmite confianza, pero en el fútbol construir es muy complicado y destruir se destruye en un instante. No podemos bajar ni un ápice el nivel de exigencia y de confianza en nosotros mismos a través del rendimiento, no de la relajación. Estoy, como cualquier sevillista, que estamos otra vez metidos en un lío gordo y dependerá de nosotros hasta cuándo dure. Lo que hay que hacerlo es perdurar".

Ha dado alguna charla al grupo: "Se dan en el momento justo, hay otros conductores del grupo que tienen más capacidad que yo para motivar y en este caso está el cuerpo técnico. Hay muchas estrategias para palpar el ánimo del grupo y para insuflar esa motivación".

Es importante jugar otra vez en el MSV Arena: "No creo que sea decisivo, al nivel que estamos los jugadores están acostumbrados a todo ya. No será un elemento que decante en algo el resultado".

Ha preparado el partido de una forma especial: "Hay que analizar al rival, conocer sus virtudes y sus defectos y partiendo de una base común que llevamos ejecutando desde mediado de julio con el Reading hay que matizar en función del rival. No es lo mismo jugar con cada estilo. Son matices sobre una base ya conseguida".

Si ganan, toca el Manchester United: "Me quedo con dos cosas, con lo que sufrió el Manchester para eliminar al Copenhague, una magnífico rival, y con lo que festejó el Inter el pase a las semifinales. Eso demuestra la grandeza de esta competición, el crecimiento y la ilusión que genera en cualquier histórico por ganarla".

Ha sido una temporada larga y complicada: "Este equipo, este grupo, merece la pena, ha sabido sortear todo tipo de complicaciones, la última el positivo de Nema, sin alardear de ello, sin hacer ruido, con un tono medio, sin excesivas frases ni grandilocuencias, currando mucho, trabajando y muy unidos. Ése es uno de los secretos de lo que está pasando este año. Se merecerían algo mejor. Este grupo está teniendo un comportamiento muy similar al que ofrecería cualquier sevillista si fuera requerido para ello, si se le demandara, respondería".

Qué palpa de los sevillistas: "Me llegan mensajes de confianza y de ilusión, eso resumiría todos los mensajes. Confianza en el proyecto, satisfacción e ilusión, no sólo por el presente, también por el futuro. Eso se traduce en motivación para ofrecer lo máximo por mi parte y para seguir ofreciendo todo. Que el rayo de sol entre tanta penumbra sea rojiblanco, del Sevilla. Que palie los malos momentos que están viviendo también los sevillistas a nivel personal".