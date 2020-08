El compromiso de Bartra ante su cuarta temporada en el Betis

No firmó una buena temporada 19/20. Vamos, como el resto de la plantilla, con honrosas y puntuales excepciones. La irregularidad en el rendimiento persiguió a Marc Bartra a lo largo del año, siendo, sin duda, en parte responsable de los 60 goles que encajó el Betis, un verdadero lastre para cualquier aspiración ambiciosa. Con todo, el catalán ha cambiado el chip durante sus vacaciones y demostrado su compromiso con el equipo, que afronta este jueves su tercer día en Marbella, donde arribaron el martes por la tarde, para celebrar el primer 'stage' de pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini.

"Empiezo mi cuarta temporada contigo, y en estos años he aprendido junto a mis compañeros que representarte dentro del terreno de juego es algo especial; no eres uno más, eres distinto, tienes ese algo que cuando las cosas van bien es capaz de enamorarte con todo lo que te rodea y de hacerte sentir el jugador más feliz del mundo. Pero, cuando no van tan bien, llegas a casa muy jodido y con unas ganas inmensas de volver a jugar el siguiente partido para ganar e intentar que todo cambie, porque sabes que, aparte de nuestra gente, también estás defraudando a miles de personas que te sienten parte de su vida y que el Betis es lo que más quieren", escribía el central en su perfil de Instagram, donde siguió desarrollando esta especie de carta de amor al club.

"Es por eso que hoy te vuelvo a recibir con la misma sonrisa que tenía el primer día cuando llegué de Alemania, ésa con la que intento disfrutar cada día junto a mis compañeros, cada uno a su manera, pero te aseguro de verdad que estamos con muchas ganas de volver a ganar y de que los béticos se sientan aún más orgullosos de formar parte de ti. Con todo mi cariño, Marc", terminaba Bartra, deseoso de reivindicarse y de pasar página para que todo el beticismo vuelva a recuperar la ilusión de años anteriores.