Marsella cuelga el clásico titular de "Semana clave para Maxime y Bouna Sarr"

El Olympique de Marsella debe vender. No tiene otra opción y los postores lo saben. Sumido en una profunda crisis financiera, el club francés tendrá que vender. De momento, Isaac Lihadji, al Lille, y Niels Nkounkou, al Everton, son los únicos que han dejado el club hasta el momento, pero ambos se han marchado libres tras acabar contrato y la entidad francesa necesita liquidez. De ahí que en Francia cuelguen el ya clásico titular de "semana clave" para dos objetivos del Sevilla FC: Bouna Sarr y, sobre todo, Maxime López.

El entrenador del OM, André Villas-Boas, aseguró días atrás que el cuerpo técnico que dirige "no puede controlar las ventas". "Me gustaría que todos se quedasen y que hubiese inversiones, pero no va a ser así y hay que seguir con nuestro trabajo", señalaba días atrás el portugués, quien agregó que su objetivo realista es intentar perder el menor número posible de activos de su plantilla, ya que se augura una desbandada general. Según avanzan medios como L'Equipe y Le10sport, en los próximos días habrá noticias sobre las salidas de jugadores con mercado, casos de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Bouna Sarr o Maxime López, y de otros que no cuentan para Villas-Boas, como Kostas Mitroglou.

Todos los indicios apuntan a que el Sevilla es el destino más probable para Bouna Sarr y Maxime López. Como ya informó ESTADIO el pasado 28 de abril, en los últimos días se han intensificado los contactos entre las partes, hasta el punto de que Monchi ya cuenta con el 'sí' del jugador, que firmaría en principio por cinco temporadas, y se espera que tan pronto como el equipo acabe su brillante participación en la Europa League, el director general deportivo nervionense acelere para llegar a un acuerdo con el Marsella.

Las cifras que demanda el club costero se encuentran en un umbral mínimo de unos 12 millones de euros, escalón que Monchi aún confía en poder limar un poco más, para cerrar así la operación en unos 8 millones, ampliables con algún pequeño extra por objetivos. Cabe recordar que Maxime López (de sólo 22 años) acaba contrato en 2021 y en poco más de cuatro meses será libre para negociar su incorporación a coste cero al equipo que desee.

Algo menos se ha movido el Sevilla por Bouna Sarr (28 años) hasta ahora, un lateral derecho al que ven condiciones muy interesantes en el Sánchez-Pizjuán y más aún si pone a tiro a precio de saldo. A sus 28 años, tiene contrato en vigor con el OM hasta junio de 2022, lo que hace prever una negociación algo más compleja con un club que necesita liquidez y busca vender al mejor postor.

No obstante, el tiempo juega a favor de los blanquirrojos, que han visto cómo últimamente se caía algún que otro presunto oponente para hacerse con el potente carrilero franco-guineano. El Everton de Carlo Ancelotti habría declinado ya su contratación. En la puja quedarían aún junto al Sevilla otros clubes ingleses como el Crystal Palace o el West Ham, dispuestos en teoría a llegar a la cifra de 10 millones de euros, el Borussia de Dortmund alemán y el Atlético de Madrid.

El Sevilla busca un relevo de garantías para el incombustible Jesús Navas, pero como sucede con la prioridad de la planificación -el sustituto de Éver Banega-, nada de eso arrancará mientras siga vivo el sueño de la Sexta, palabras mayores.