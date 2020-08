Guardado y los objetivos del Betis: "¿Europa? Menos hablar y más actuar"

Andrés Guardado es la voz de la experiencia en el Betis. Ha jugado cuatro Mundiales y busca el quinto, lleva más de 500 partidos en Europa y eso le da las tablas necesarias para no venirse arriba en las maduras ni fustigarse en las duras. El centrocampista mexicano siempre derrocha compromiso, motivación y corporativismo en sus palabras y, en este sentido, apuesta por tener presente el "fracaso" del año pasado... sólo como lección aprendida para no repetirla y "quitar esa espina" en este nuevo proyecto que tanto ilusiona, pero en el que opta por ir paso a paso, sin prometer la luna y sin renunciar a nada.

"No me gustaría entrar mucho en la valoración del año pasado. Está claro que en algún ámbito del club seguramente faltó compromiso, ambición y muchas cosas, porque para hacer un año así de malo tuvieron que faltar muchas cosas. No quiero hablar más de lo mismo, no nos beneficia en nada para lo que viene y ese compromiso hay que demostrarlo ahora. No podemos venir con la cabeza infectada por lo que pasó el año pasado. Hay que limpiar la mente, ser consciente de lo que pasó para no repetirlo y hasta ahí. Borrón y cuenta nueva con un técnico nuevo", ha recomendado Guardado en una rueda de prensa virtual.

Desde el Marbella Football Center, donde el equipo verdiblanco volvió a ejercitarse en sesión matinal, el azteca quiere evitar repetir el error de colocar el listón antes de tiempo. No cree que pensar en Europa sea cargar con un exceso de exigencia a una plantilla que, está convencido, puede aspirar a grandes cosas, pero cree que los objetivos es mejor fijarlos sobre la marcha y centrarse únicamente en darlo todo por devolver al Betis al sitio que merece por historia y por afición.

"La presión en el Betis la conoce todo el que ha vestido esta camiseta. La presión no es decir que vamos a luchar por Europa, se siente cada día en la afición, en las redes sociales, en las calles de Sevilla... se siente y hay que saberlo identificar rápidamente. Luego, los objetivos para los que alcanzan esta plantilla ya se verán. Siempre hay que tener ese objetivo, pero tenerlos para nosotros. Soy partidario de menos hablar y más actuar. A nuestra gente sólo se le ilusiona jugando bien y ganando partidos. Queremos poner al Betis donde se merece, pero las palabras se las lleva el tiempo y cada uno es exclavo de lo que dice", ha manifestado con rotundidad.

Preguntado por qué puede ofrecer un jugador de su experiencia a Pellegrini, el centrocampista cree que su compromiso está fuera de toda duda: "A estas alturas ya no voy a cambiar nada de lo que he hecho en toda mi carrera, llevo bastantes años en esto y Pellegrini ya conoce al Guardado futbolista. A la persona, aún no; pero nos iremos conociendo y seguiré aportando lo más que pueda y lo que sé, con el mismo compromiso que he demostrado desde mi primer día aquí y en todos mis equipos. En las buenas y en las malas, trataré de ver siempre el lado más positivo y ofrecer mi experiencia para ayudar a los más jóvenes y hacer de apoyo entre los jugadores y el entrenador por mi condición de capitán".

"No voy a descubrir ahora a Pellegrini. Es un entrenador con muchísima experiencia y eso se refleja desde la primera palabra que te dice. Es un técnico que tiene bastante claro su idea, lo que le gusta y lo que no, y lo está transmitiendo desde el primer día. Le gusta el juego intenso sin pelota y, con ella, saberla tratar bien y, desde la posesión, tener el dominio del juego", ha añadido sobre sus primeras conclusiones sobre el entrenador chileno, a quien se niega a comparar con Quique Setién y Rubi.

"Es pronto para saber las diferencias que hay entre unos y otros, ya se verá. Llevamos dos días de trabajo con Manuel y es pronto para tener una evalución y compararles. Además, sinceramente, no me gusta comparar. Son formas distintas de trabajar, pero todas muy válidas, con todas se ha tenido éxito, con todas se ha fracasado... nadie tiene una varita mágica. Nos toca a nosotros adaptarnos a las ideas del entrenador que tenemos e ir a muerte con ella para llevarla a cabo en el campo", ha prometido Guardado.