El Nápoles avisa al Sevilla: quiere a Reguilón... pero le ve más cerca "de Inglaterra"

Sergio Reguilón está recogiendo los frutos de su innegable esfuerzo y su buen trabajo durante toda la temporada. Arrancó LaLiga marcando el primer tanto del Sevilla FC (en Cornellà) y, después de una línea un tanto irregular, la terminó a un gran nivel con el gol de la victoria ante el Valencia. Con su nombre saliendo a diario en todos los periódicos, aparcó su cada vez más candente futuro para centrarse en la Europa League y abrió el marcador ante la Roma, justificando así el fuerte interés nervionense por retenerle y la insistencia del Nápoles y varios clubes ingleses.

En este sentido, el director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, ha advertido al Sevilla de dos motivos que invitan a ser pesimistas con respecto a las opciones de retener en Nervión al lateral izquierdo. Por un lado, avisa de que ya ha mantenido contactos con el Real Madrid para hacerse con la cesión del madrileño y, por otro, admite que se ve con reducidas posibilidades de convencerle e intuye que su futuro a corto plazo está más cerca de Inglaterra; con varios clubes de la Premier League dispuestos a llevar la puja a condiciones difíciles de asumir para partenopeos e hispalenses.

En una entrevista para Sportitalia, Giuntoli admitió que el club celeste quiere "a Reguilón como cedido" y que ha sondeado al Real Madrid para saber los planes que tiene con el joven carrilero zurdo, que le habría hecho ver que no descarta hacer caja con él como ya hizo con Achraf Hakimi, quien después de brillar en su cesión en el Borussia de Dortmund ha sido vendido al Inter de Milán por 40 millones de euros.

"El de Reguilón no es un fichaje fácil, porque también está la Premier: Arsenal y Chelsea también están interesados", asegura el responsable de la planificación del Nápoles, quien asegura que los dos equipos londinenses están incluso más interesados en el canterano merengue que el Everton de Carlo Ancelotti, que fue el primer conjunto inglés en interesarse por las condiciones de una posible contratación.

El conjunto 'Blue', apuntan desde tierras británicas, habría preguntado por el aún jugador del Sevilla después de que el Leicester haya puesto un desorbitado precio de 89 millones de euros a Ben Chilwell. Por su parte, el técnico de los 'gunners', el español Mikel Arteta, ha pedido al Arsenal que aproveche las conversaciones con el Real Madrid para intentar alargar la estancia de Dani Ceballos en el Emirates Stadium para negociar el fichaje del lateral de 23 años.

Según diversas informaciones, el Real Madrid ha tasado el traspaso de Reguilón en 25 millones de euros, cifra que no asusta a los clubes británicos ni al PSG galo -otro de sus pretendientes-; pero que sí se antoja prohibitiva para el Nápoles y, en principio, también para un Sevilla que está convencido de que un segundo año a préstamo en el Ramón Sánchez-Pizjuán sería la opción más beneficiosa para todas las partes. Eso sí, antes de conocer el desenlace, toca centrarse en el Manchester United y en una hipotética final de la Europa League con la Sexta como gran anhelo blanquirrojo.

Eso sí, aunque no es momento de tratar esos asuntos, Reguilón no oculta que se siente valorado en el Sevilla, donde es fijo para Lopetegui, y no cierra la puerta a continuar un año más si todas las partes están de acuerdo en ello: "Eso debemos hablarlo tranquilamente con el Madrid, con mi representante -acaba de cambiar de agente, por cierto- y ver las posibilidades para el año que viene, a ver qué pasa. Ahora mismo, no sé".