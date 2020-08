Gudelj revela la clave de su fichaje y sus planes de futuro en Nervión

Monchi siempre habla maravillas cuando se le pregunta por Gudelj y el serbio se lo devuelve con agradecimiento y la revelación de que el director deportivo resultó clave en su fichaje en verano. Así, centrocampista desveló en ED cómo se gestó su incorporación y que el isleño le seguía desde hace tiempo. "Monchi me conoce desde que estoy en el AZ, que fue cuando yo empecé a oir hablar de él. Él fue la primera persona del Sevilla con la que hablé en verano y la verdad es que ha sido uno de los motivos por los que vine al Sevilla. Me ha dado mucha confianza y ha hecho que me sienta en casa, lo que no muchos pueden hacer. Le quiero dar las gracias por todo esto", explicó a ESTADIO Gudelj, que incidió en el gran trabajo del gaditano.

"Lo que hace como director depertivo es increíble, sólo se puede decir cosas buenas de él. Ha traído grandes jugadores, todos con mucho futuro y ha hecho un equipo con 12 o 13 futbolistas nuevos. No es fácil hacer un equipo unido con tanta gente nueva, pero Lopetegui y él lo han conseguido", indicó Gudelj, que hace un balance muy positivo de su primera temporada en el Sánchez Pizjuán: "Estoy contento. En los primeros meses no jugué mucho pero seguí trabajando, sabía que llegaría mi momento. El míster siempre me ha hablado con confianza y eso ha hecho que continuara fuerte. Luego empecé a participar más y en total he jugado muchos partidos".

En este sentido, Gudelj habló de su planes de futuro en Nervión, donde confiesa sentirse muy a gusto. "He hecho una temporada buena y aún lo quiero hacer mejor la temporada que viene, porque yo me veo más años en el Sevilla, seguro", señaló el balcánico, que se encuentra perfectamente adaptado a la vida en la capital hispalense: "La comida y la temperatura están muy bien, pero es algo que tienen otras ciudades. Lo que más me ha llamado la atención es la gente de Sevilla, que son muy amables, muy abiertos, y me han ayudado mucho a mí y a mi famila, que le encanta Sevilla. Mi madre lleva cuatro o cinco meses aquí conmigo. Eso es por la gente que hay aquí".

Además, bromeó sobre el calor sevillano. "Lo llevo bien. porque venia de Guanzhou, en China, donde también hace mucho calor, aunque allí hay más humedad. En las primeras semanas me costó un poco más pero ahora lo llevo perfectamente bien. Cuando voy a Holanda y me dicen que hace un buen día allí con 22 o 23 grados, yo digo que eso es frío".

A los sevillistas les sorprendió lo bien que se expresaba castellano en la grabación en la que anunciaba su positivo en Covid, lo que se debe a que vivió en España en su niñez: "De pequeño mi padre (Nebojsa Gudelj) jugó en el Logroñés y en el Leganés y viví tres años en España. Ahí aprendí a hablar el español y después cada año iba de vacaciones y se me quedó el idioma. Ahora me alegro porque hablar castellano lo hace todo más facil aquí".