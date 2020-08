El pronóstico de la prensa internacional para el SevillaFC-Inter.

Todas las miradas apuntarán este viernes al Rhein Energie Stadion de Colonia. A partir de las 21:00 horas, la final de la Europa League enfrentará al indiscutible rey del torneo, un Sevilla FC que buscará su sexto título en 'su' competición fetiche, con el Inter de Milán, otro grande de Europa por historia, plantilla y potencial económico que merece el papel de favorito para muchos pese al idilio nervionense en un torneo cuya final recibirá a dos contendientes en un gran momento.

En busca de las sensaciones que despierta el encuentro lejos de nuestras fronteras, ESTADIO Deportivo ha querido pulsar la opinión de varios medios internacionales. Y la gran mayoría cree que son los 'nerazzurri' los que más opciones tienen de levantar el trofeo, si bien a la hora de ser cuestionados por un resultado concreto, casi todos esperan un choque igualado.

"Creo que el Inter es favorito contra el Sevilla. ¿Un resultado? 2-1. La fuerza defensiva del Inter y sus dos delanteros, Lukaku y Lautaro Martinez, pueden marcar la diferencia", asegura al respecto Kaan Bora, del medio turco 'Beinsport', que coincide en su análisis con el periodista brasileño Rodrigo Cerqueira, de 'TV Globo', aunque en su caso se centra en la figura de Lautaro como el jugador con más cualidades para desnivelar la balanza, dando también como favorito a un Inter que según sus pronósticos ganaría también por 2-1.

Del mismo modo, el italiano Giacomo Iacobellis, de 'TuttoMercatoWeb', piensa que "la Europa League es la copa del Sevilla, pero el Inter de Antonio Conte está en un gran momento de forma física y sobre todo psicológica y lo tiene todo para ganar", de ahí que apuesta también por un 2-1, con Lukaku y Ocampos como las principales bazas de uno y otro equipo.

Más claro lo ve aún el francés Cyril Olives, del prestigioso diario 'L'Equipe', que eleva su apuesta por el conjunto italiano hasta un inapelable 3-0 y lo argumenta: "La dupla Lukaku-Lautaro es impresionante arriba. Además, el impacto de sus medios dañará seguramente al Sevilla, al que no veo tan fuerte. Reguilón y Navas no podrán subir tanto con jugadores como Young enfrente. Será muy difícil para el Sevilla".

De igual modo, para el inglés Phil Hay, periodista en 'The Athletic', el favorito no es otro que el Inter, siendo Lukaku en su caso el jugador llamado a convertirse en "el hombre del partido", percepción que no tiene tan clara el periodista argentino Juan Pablo Méndez, del diario 'Olé', quien prevé un choque mucho más igualado de lo que piensan sus compañeros. "El favorito quizás sea el Inter por la contundencia con la que ganó en su semifinal, eso es un referente, pero no es claramente favorito, porque el Sevilla es un equipo consolidado copero, con mucha experiencia en todas estas historias", explica al respecto al ser consultado por ED, sin querer mojarse por eso mismo con un marcador en concreto: "El resultado opino que está abierto, va a ser un partido intenso. Un gol no va a determinar el ganador porque los dos tienen poder de reacción. Mínimamente favorito es el Inter, pero el resultado está abierto como pocas veces en una final".

Además, al ser cuestionado por la figura a seguir de cerca, desde el medio deportivo más afamado de Argentina amplían el abanico y no sólo se centran en el indudable poder rematador de la delantera del Inter: "Están Jesús Navas, Ocampos o Banega, que ya ganó la Europa League con el Sevilla, y Lukaku y Lautaro, por el lado del Inter, son los que pueden marcar la diferencia".

Más optimista para los intereses sevillistas, incluso, se muestra el griego Thanasis Krekoukias, de 'Contra.gr', quien rompe una lanza a favor de los nervionenses y pone en valor su experiencia en esta competición. "El Sevilla, por su ADN en esta Europa League y su mejor defensa, tiene una mínima ventaja, porque el Inter llega en racha", señala, coincidiendo con otros a la hora de indicar las mejores armas personales de uno y otro contendiente: "Ocampos, si está al 100%, Banega, y la dupla Lukaku-Lautaro".

La igualdad que se prevé desde tierras helenas, por tanto, cristaliza en una arriesgada apuesta al tener que dar un resultado: "1-1 al final de los noventa minutos y 3-2 para el Sevilla en la prórroga". Si es así, tocará sufrir, pero sería sin duda un dulce sufrimiento para un Sevilla que, visto lo visto, parte con la piel de cordero para los expertos en la materia. Un papel que ya le tocó adoptar en semifinales ante el Manchester United. Y ya todos saben cómo acabó aquella historia...