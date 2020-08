El Niza prepara otra oferta por Mandi y el Betis sondea a un viejo conocido

Su futuro, inevitablemente, apunta lejos de Heliópolis. Las pasadas Navidades tenía sobre la mesa una jugosa oferta de renovación que, por mor de un cambio de agentes que no se completó hasta hace unas semanas, no llegó a aceptar ni rubricar. Luego, la historia es bien sabida: la pandemia del coronavirus de Wuhan paralizó el mundo del fútbol (y el mundo en general), obligando al Betis a replantear su propuesta. Por ello, Mandi se quedó como estaba, pese a que el club verdiblanco trató de atarlo hasta 2024 o 2025, subiéndole el sueldo y la cláusula de rescisión, que pasaría de 30 a 50 millones de euros. Sin embargo, se ha llegado a este verano con el fin del contrato a la vuelta de la esquina (en menos de un año), por lo que una venta, aunque sea a bajo coste, se antoja la mejor solución para todos.

El campeón de África no acaba de verlo claro, como ya contamos en ESTADIO. Ha hablado varias veces con su familia del tema y han decidido que sólo se irán a un lugar seguro donde le garanticen unos emolumentos muy superiores a los que percibe aquí, aumentando su calidad de vida. Su sueño es la Premier, aunque los 'cantos de sirena' desde Liverpool y Newcastle se han quedado en meros rumores, por lo que una propuesta del Fenerbahçe y alguna que otra de su país es lo más tangible que tiene en estos momentos.

El Niza presentó esta semana una oferta a la baja por Mandi que el Betis rechazó de plano, pues no está dispuesto a regalar al central, aunque en Francia dan por hecho que la entidad rojinegra volverá en unos días a la carga por el '23' heliopolitano, a quien quieren ahora que arranca la Ligue 1 y con la participación en la próxima edición de la Europa League en el horizonte. En la planta noble del Benito Villamarín estarían dispuestos a dejarlo marchar por 12-15 millones, si bien la entente podría llegar por un montante cercano a la decena, acaso con pluses por rendimiento.

Lo curioso es que en Italia apuntan a que el Betis, que necesita un par de centrales que acompañen a Bartra, Sidnei y el recién renovado Edgar si acaba saliendo el franco-argelino, habría sondeado a un ex pupilo. Se trata de Germán Pezzella, con un valor de mercado de 14,5 kilos (según 'Transfermarkt') y contrato hasta 2022 con la Fiorentina, que pagó cerca de 11 millones por el italo-argentino en 2017 (primero, cedido, ejerciendo el verano siguiente la opción de compra) cuando Quique Setién apostó por Mandi. Con interés de varios equipos pudientes de la Serie A y el Valencia, por ahora no han llegado ofertas que ronden los 20 kilos que pretenden recaudar los violas; tampoco ha hecho más movimientos el Betis, que no podría afrontar una operación de esa envergadura ahora mismo.