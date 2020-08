El Nápoles frena una vía de ingreso para el Betis.

Afectado por la crisis, como todos los clubes, el Betis celebraría cualquier ingreso extra que pudiera inyectar más liquidez para la planificación de la plantilla que tiene en mente su nuevo director deportivo, Antonio Cordón, al tiempo que se busca realizar alguna gran venta para financiar la misma.

Por ello, desde Heliópolis andan muy pendientes desde hace tiempo del futuro de Fabián Ruiz, pues el club verdiblanco se embolsaría el 4,5% del montante total de un traspaso a un club no italiano en concepto de derechos de formación. Y eso, en las cifras que se manejan al hablar del cotizado centrocampista palaciego, supone un buen pellizco.

Sin embargo, desde Italia se da por hecho que el Nápoles no venderá este verano a Fabián, a no ser que llegue una oferta irrechazable de entre 80 y 90 millones de euros, lo que dejaría en las arcas del Villamarín en torno a 4 kilos, aunque no parece que ni Barça ni Madrid, sus dos principales pretendientes, vayan a llegar ahora a esas cifras.

Mientras, su técnico, Gennaro Gattuso, le ha pedido al particular presidente partenopeo, Aurelio de Laurentiis, que haga un esfuerzo por mantener al ex mediocentro internacional, pues da por hecho que perderá al brasileño Allan. Y el mandatario 'azzurro', de hecho, intenta ampliar y mejorar el contrato de Fabián para negociar con más fuerza el próximo año, si bien la principal diferencia estriba en la elevada cláusula de 100 millones que le quiere colocar y ahora mismo prioriza otras situaciones, como las de Maksimovic e Hysaj.

Al respecto, uno de los agentes del jugador, Miguel Alfaro, ha querido ser prudente al respecto en declaraciones a 'Calciomercato', si bien parece reforzar la idea de que no saldrá por ahora: "No queremos precipitarnos en las decisiones. El club conoce nuestra postura y lo importante es que Fabián en cualquier caso rinda a un gran nivel y esté comprometido".

"Fabián ha ido de menos a más, en una temporada muy particular. Con Gattuso empezó en un rol distinto al habitual, volvió a su posición y tuvo partidos a un nivel espectacular. Hay que valorar positivamente el año, con un título y una mejora en el último tramo", añadió el apoderado del palaciego, que no dejará salvo sorpresa este verano ese ingreso extra que tan bien sería recibido en Heliópolis.