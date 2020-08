Sergio Rico se despide de un PSG que vuelve a pescar en Nervión.

Al igual que sucede con la casi totalidad del 'batallón' de cedidos que el Sevilla FC ha tenido repartidos por medio mundo en la 19/20, el futuro de Sergio Rico está en el aire. Con sólo un año más de contrato por delante, el meta internacional deberá estar en principio el día 7 con el resto del equipo en la vuelta al trabajo, aunque sus opciones de quedar son prácticamente nulas.



Descarta tiempo atrás la posibilidad de que el PSG ejecutara la opción de compra pactada el pasado verano, la cual ascendía a 10 millones de euros, su participación en la Champions con el conjunto parisino, para lo cual se prorrogó su cesión, había alimentado la esperanza de que el club galo se replantease de nuevo su fichaje.



Sin embargo, tras sustituir al lesionado Keylor Navas en cuartos y ser titular en la semifinal, Rico volvió al banco en la final perdida ante el Bayern Múnich y ya se ha despedido del PSG a través de las redes sociales, abriéndose un escenario incierto para él después de dos temporadas fuera de Nervión (ya estuvo en el Fulham en la 18/19).



"El 1 de septiembre del año pasado llegué al PSG y nunca me hubiera imaginado conocer a una familia como esta. Una familia de compañeros, de amigos que han luchado hasta el final por escribir la historia de este club. Finalmente no pudo ser, no pudimos volver a París con la Champions League, pero estoy seguro de que este grupo luchará duro para llegar pronto a otra final. Ha sido un honor compartir metas y sueños con mi amigo Keylor Navas en esta competición, así como con el resto de todos mis compañeros, cuerpo técnico y nuestra maravillosa afición. ¡Este club se lo merece y vendrá!", escribió el de Montequinto en su Instagram.





Juan José Jiménez hace las maletas

Por otro lado, Radio Sevilla ha informado de que el PSG, que también se llevó el verano pasado a Sarabia, volverá a pescar en Nervión, pero en este caso a quienNo será su primera experiencia en el extranjero, pues Jiménezdonde trabajó en el Shanghai Greenland Shenhua FC y en el Guinzhou Hengfeng Zicheng, después de haber estado anteriormente cuatro años en el primer equipo del Sevilla FC.