El Chelsea ficha a Sarr y le hace más 'accesible' al Betis

"Bienvenido a casa Malang Sarr". Así anuncia el Chelsea el fichaje del joven central francés Malang Sarr, el jugador más codiciado del mercado de futbolistas libres y por el que se habían interesado algunos de los equipos más importantes del panorama europeo, incluidos Barça y Arsenal, además de haber sido ofrecido al Madrid.

El futbolista, también tanteado por el Betis y al que había llamado personalmente Manuel Pellegrini para convencerlo de que se decantara por la oferta verdiblanca, lejos de alejarse de la orbita verdiblanca se ha puesto más accesible para clubes de ese nivel económico más modesto una vez que el Chelsea lo ha fichado por cinco años con la intención de cederlo para que tenga minutos. La puja por el futbolista había subido en las últimas semanas hasta unos niveles inalcanzables para equipos como el Betis o el Fenerbahçe, que también le pretendían.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida al club hoy. La oportunidad de fichar a Malang era una que no podíamos perder. Es un gran proyecto de futbolista y lo seguiremos de cerca durante su período de cesión con la esperanza de que pronto regrese al Chelsea", señalaba la directora general del Chelsea Marina Granovskaia.

Y en ese 'periodo de formación' tiene casi los mismos pretendientes que para su fichaje. Varios clubes de la Ligue 1 se han interesado y otros foráneos, como el que dirige Ángel Haro. Antonio Cordón, un experto en este mercado tan complicado y capaz, como demostró en el Granada, de hacer equipos competitivos con muy poca inversión, tendrá ahora que lidiar muy fino si quiere hacer con la perla gala, que cumple el perfil para suplir la ausencia del marroquí Feddal.

Internacional francés en todas las categorías, desde la Sub 16 hasta la Sub 21 y excapitán de la sub 18, el ya central 'Blue' acumula más de 100 partidos en la Ligue 1 y ha jugado Champions League con el Niza, club en el que ha militado los cuatro últimos años.