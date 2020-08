Atado Bravo, a falta sólo de la firma, el Betis sigue buscando porteros

Hace semanas que es un secreto a voces que Claudio Bravo jugará en el Real Betis en la temporada 2020/2021. Su fichaje es un hecho a falta de una oficialidad que no ha llegado aún sólo porque el portero chileno ha estado compitiendo con el Manchester City hasta hace unos días y ahora disfruta de unos merecidos días de descanso. No obstante, con el veterano internacional andino no se frena la búsqueda de portero. Ni mucho menos.

El acuerdo del Betis con Claudio Bravo es total, según la información desvelada este viernes por ABC, que asegura también que sólo resta plasmarlo negro sobre blanco y que el anuncio de su fichaje es inminente -cabe recordar que llegará a coste cero tras acabar un contrato de cuatro años en el City-. Su contratación hará que en las próximos días se acelere también la salida como cedido de Dani Martín, pues las partes se encuentran ya en el proceso de búsqueda de la mejor elección entre no pocas ofertas.

Bravo llega, Dani se va... y cabe esperar más noticias. Sólo así se explica que desde diversas fuentes mantengan que el directo deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, sigue insistiendo con empeño en hacerse con los servicios de Rui Silva. El portero del Granada, una de las grandes sorpresas de esta pasada campaña en LaLiga, acaba de ser convocado por la selección absoluta de Portugal, como premio a su excelente rendimiento.

Tan bueno ha sido el papel del luso con los nazaríes, que son muchos los equipos que suenan como aspirantes a hacerse con su fichaje, entre ellos el propio Granada, que juega con la carta de la Europa League. El gran escollo, o al menos el más reciente en este firme deseo de Cordón es el remozado Villarreal de Unai Emery, que acaba de hacer oficial la marcha de Andrés Fernández al Huesca y que busca competencia para Sergio Asenjo.

Por este baile en el portal heliopolitano ha sido preguntado recientemente Joel Robles. "Si llega un portero o Dani se va... ahí no entro, son decisiones del club; pero en lo personal estoy muy comprometido con este club. Estoy a su servicio, los minutos que me den voy a aportar lo máximo de mí. El resto no lo puedo controlar. Cuando salte al campo iré a muerte y no voy a pensar en nada más", señalaba en los medios del Betis el meta getafense, que también maneja varias opciones para salir.