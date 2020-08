Sevilla y Benfica negocian por Carlos Fernández y los separa una cláusula

El excelente rendimiento de Carlos Fernández en el Granada ha propiciado que el Sevilla se haya planteado seriamente que formara parte del próximo proyecto pero, como ya informó ED, con la puerta abierta a venderle para hacer caja si llega una oferta interesante. Ahora cuenta con mucho cartel en España y allende las fronteras y nunca se ha descartado un traspaso, posibilidad que ha tomado forma ante el interés de clubes como el Benfica.

Esta web ya adelantó hace tiempo el interés de Jorge Jesús, que ya lo quiso para el Flamengo, por tenerle a sus órdenes, y el guzmareño ve con buenos ojos la vía del Benfica, pues se trata de un club con nombre en el Viejo Continente. Por todo ello, los dos clubes llevan negociando varios días el posible traspaso del delantero, con una cifra que podría alcanzar los 15 millones en función de objetivos.

No obstante, las conversaciones se han topado con un obstáculo, ya que el Sevilla confía mucho en Carlos Fernández y no se quiere desprender por completo de él por si continúa con su progresión de cara a un futuro. Es por ello, que Monchi quiere incluir una opción de recompra a un precio similar o ligeramente superior al que pagaría Benfica (10-15 millones), lo que, a día de hoy, no convence en demasía en Da Luz, razón por la que se han ralentizado las negociaciones, aunque continúan los contactos.

Al igual que hace Monchi, el Benfica negocia de forma paralela con Darwin Núñez, si bien se trata de una operación mucho más costosa a priori, pues reclutarlo le costaría más de 20 millones y no anda precisamente el Benfica sobrado de dinero. A Carlos ésta es la opción que más le gusta pero obviamente no es la única, pues numerosos clubes han llamado a su puerta, algunos con el cheque preparado para hacer un importante desembolso. Así, el Celta estaría dispuesto a dar más de 10 millones de euros por él.

Por otro lado, el Benfica habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid por Mariano, si bien el futbolista exige cobrar los cinco millones de su ficha íntegros, lo que complica la operación. En cualquier caso, Mariano y Carlos no serían opciones excluyentes.

Lógicamente, a Carlos Fernández le gustaría triunfar en Nervión y ni el Sevilla ni él descartan la posibilidad de que se quede si las negociaciones no llegan a buen puerto, pero también es verdad que el punta, tras tenerlo en Deportivo y Granada, requiere un protagonismo que en el Sánchez-Pizjuán no le pueden garantizar.