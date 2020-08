El Betis también pregunta por Emiliano Martínez

"Necesito tener más partidos. Sólo así me quedaré en el Arsenal. Mi objetivo es consolidarme como titular en el Arsenal y convertirme en el número uno de Argentina. No me detendré hasta que consiga eso y si no juego en el Arsenal, entonces seguiré en otro lado". Con 27 años y tras diez temporadas vinculado al Arsenal, Emiliano Martínez ya no quiere esperar más.

Tras un gran final de temporada en el que fue titular por la lesión de Leno y donde resultó clave en la consecución del título de la FA para los Gunners, el meta argentino ha despertado el interés de varios clubes ingleses y europeos y ha metido presión al club londinense. Es el momento para empezar a acumular partidos como titular en un equipo de primer nivel, algo que hasta ahora sólo había logrado con el Wolverhampton, el Reading o el Sheffield Wednesday, pero siempre jugando la Championship.

Según the Athletic, el Betis ha sido uno de esos clubes que ha sondeado la opción del argentino, aunque no es el único club español, pues el Valencia ha preguntado. No obstante, sólo ha preguntado para conocer la predisposición de club y jugador y que no ha presentado ninguna oferta formal.

Sin embargo, con dos años de contrato por delante, en caso de salir, el Arsenal preferiría una venta a una cesión y su precio, pese a haber bajado considerablemente por la pandemia, está fuera del alcance de un Betis que ya tiene en propiedad a Joel y a Dani Martín y atado a falta de oficialidad a Claudio Bravo. El Arsenal había tasado a Emiliano Martínez en algo más de 20 millones de euros, pero tras la devaluación post-covid estaría dispuesto a dejarlo marchar por la mitad, poco más de 11 millones.

No obstante, denota la altura de miras y lo mucho que se está moviendo Antonio Cordón entre los jugadores que quedan libres, que pueden llegar cedidos o que son proclives, como es este caso, a forzar una salida. Hoy, Emiliano Martínez ha sido titular en la Community Shield -la Supercopa inglesa- y ha resultado clave para que el Arsenal se llevara el título, pero él quiere la Premier y ahí...