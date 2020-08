El gran reto de Víctor Ruiz en su posible fichaje por el Betis

La apretada situación económica que condiciona el mercado estival de fichajes marca los primeros pasos en el Betis 20/21, pues los dos fichajes anunciados hasta la fecha han llegado a coste cero y todo apunta a que el tercero podría seguir esa misma senda. El lateral derecho Martín Montoya llegó gratis tras desvincularse del Brighton, al igual que el portero Claudio Bravo, después de acabar cuatro años de contrato en el City. A ellos dos se podría unir en breve el central Víctor Ruiz, quien ya sabe que no tendrá sencillo ganarse al siempre pasional y exigente beticismo.



El zaguero catalán (31 años), otro jugador con sobrada experiencia en LaLiga tras pasar por Espanyol, Valencia y Villarreal, se encuentra sin equipo tras desligarse hace unos meses del Besiktas turco por impagos -aún le quedaba un año de contrato-. El Betis lleva días tanteando su incorporación, que según diversas fuentes estaría cerca de concretarse. De ser así, el de Esplugues de Llobregat se enfrentaría al reto de cubrir la vacante dejada por Zou Feddal, uno de los jugadores preferidos de la afición heliopolitana, que no tiene claro si el equipo saldría ganando o no con este cambio.





Continuamos a nos preparar para chegar ao início da liga da melhor maneira.



seguimos preparandonos para llegar de la mejor manera. pic.twitter.com/liG2uMFVAF — Z. Feddal ???? ???? (@zou_feddal) August 30, 2020

Así lo han expresado los participantes de lapropuesta en www.estadiodeportivo.com durante todo el día del domingo. El resultado, más ajustado que nunca, se debate entre elque ve a Víctor Ruiz mejorando o al menos igualando las prestaciones del marroquí y unque cree que el cambio sería a peor y que, para eso, se habrían quedado con Feddal, quien ya ha jugado sus primeros minutos con la camiseta del Sporting de Portugal.Con una amplia trayectoria que incluyey dos años jugando lacon el Valencia, a sus 31 años, el central catalán podría regresar a LaLiga, competición en la que ya suma. Puede ofrecer esa experiencia que le ha faltado en algunas ocasiones a la zaga verdiblanca, que maneja más opciones a coste cero para suplir a Feddal.Así, ante la feroz competencia por hacerse con la cesión de que baja puestos en la lista de centrales de Antonio Cordón mientraslos sube, Diario de Sevilla aporta este lunes otros dos nombres más:, ex del Valencia que ofrece dudas por su gravísima lesión del pasado curso, y, con un perfil versátil y similar al de Edgar González (saldrá cedido), pero que apenas ha tenido protagonismo en sus últimas temporadas en el Athletic Club.