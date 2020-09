Primeras palabras como sevillista de Rakitic en su despedida del Barça

Ivan Rakitic se ha pronunciado por primera vez esta mañana desde que ayer se oficializó su fichaje con el Sevilla y ha sido en su despedida de Barça a través de una rueda de prensa en la que se ha referido sobre todo a su paso por el Camp Nou pero también a su entusiasmo por su regreso a Nervión.

El acgto ha sido iniciado por el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, que le ha dado las gracias al croata: "Recuerdo que en el verano de 2014 dijiste que venías a hacer historia y lo has hecho. En mi nombre y de todos los culés te agradexemos todo lo que has hecho". Rakitic le ha respondido de la misma manera antes de señalar lo que supone para él una segunda etapa en el Sevilla.

"Muchas gracias por las palabras, 'presi'. Han sido seis años donde ha sido mi casa, siempre nos hemos sentido espectacular. Toda la ciudad y la gente nos dieron el calor que queríamos sentir y con lo que más me quedo es con la parte humana que quería dejar aquí. Después somos futbolistas e intentamos hacerlo lo mejor posible", señaló Rakitic, que ha dejado claro que su determinación ha ido mucho más allá de no entrar en los planes de Koeman: "Es más sentir el momento mío que no el mensaje del entrenador. Tenía la gran ilusión de dar el paso a Sevilla".

En esta misma línea, ha señalado que todo se ha precipitado a partir de la eliminación contra el Bayern, aunque tenía claro que es lo que quería: "Cuando llegó el momento de desconectar fue cuando tomé la decisión". Además, al ser , cuestionado sobre el futuro de Messi, ha profundizado en sus razones para salir del Barça rumbo al Sánchez Pizjuán: "Cada jugador hace su propio análisis y yo he creído que era mi momento. Lo que va a hacer Messi u otros jugadores no lo sé, habría que preguntarles a ellos. Yo he hablado con la directiva y hemos quedado todos satisfechos. Y estoy convencido que cada uno hará su análisis y hará lo mejor para todas las partes".

Sobre el tema del argentino, añadió: "La primera opción y la mejor opción para todos los jugadores es siempre el Barça. Luego cada jugador tiene que tomar su decisión. Para mí la primera opción siempre tendría que ser el Barça".

Igualmente,, aunque ha querido centrarse en su etapa en el Barça: "Siempre estaré muy agradecido al Barça y también al presidente por todo.pero de eso ya habrá tiempo de hablar mañana. Hoy mi tema es el Barça y aquí he pasado años maravillosos. Lo importante era conseguir lo mejor para las tres partes y lo hemos conseguido".

Además, Rakitic ha hecho gala de su humildad cuando se le ha preguntado si ha podido hacer algo que molestara a la afición azulgrana, algún gesto al Sevilla, por ejemplo. "Sé que siempre se puede hacer todo mejor. Si después alguien cree que he hecho algo mal lo siento de corazón porque mis intenciones han sido siempre las más positivas. Siempre he hecho todo con buena intención y nunca faltando al respeto. Estoy agradecido a este club y lo llevo siempre conmigo", ha apuntado el flamante fichaje sevillista, que ha anunciado que no celebrará un hipotético gol contra los azulgranas: "Mi respeto hacia el Barça es máximo y por supuesto que no celebraría un gol. Seguiré todo lo que pase aquí muy de cerca y si llega el momento no celebraría un gol porque llevo al Barça en el corazón".

"Lo más importante es que se queden los culés con la imagen de un Rakitic muy humilde, normal. Soy un tipo cercano y no había mejor manera de levantarme y saber que después del café tenía que ir a la Ciutat Esportiva a entrenar, y eso lo llevo al 100%, desde el primer día hasta hoy", ha indicado el centrocampista, que ha añadido que no se va con ningún sabor amargo: "Entiendo cómo funciona el fútbol ante todo. Lo que quise decir con lo del 'saco de patatas' es que soy una persona abierta con la que se puede hablar y eso es lo que hemos hecho. Estoy muy agradecido por el trato de todos estos años y no queda margen a ninguna mancha porque la felicidad es tan fuerte y bonita que eso es lo que me voy a llevar".

Por otro lado, ha puntualizado que no cree que los dos últimos años hayan sido malos: "Para mí mi mejor año ha sido el penúltimo, a pesar de la mancha de Liverpool, es cuando más he disfrutado y cuando más peso he sentido. Es mi mejor temporada. Luego pasan esos partidos y nos dejan doloridos. Hemos hablado siempre sobre las ofertas, la directiva me conoce y hemos sido siempre muy directos. Lo importante siempre ha sido llegar a un buen punto para todas las partes. El momento no ha llegado antes, ha llegado ahora. No hay mejor sitio que el Barça para estar. El Barça es el club más grande del mundo y esto no lo cambiará nada ni algunas pequeñas decisiones". De hecho, tiene claro que el Barça le va a dar la vuelta a esta situación: "Estoy convencido que llegarán otra vez los títulos".

Igualmente, se ha mostrado agradecido con todos los entrenadores que ha tenido y a los compañeros: "A Luis Enrique, que hizo posible mi llegada; también he disfrutado con Ernesto y Quique y estoy muy agradecido por cada momento y todos los detalles que me han enseñado. Los compañeros han sido los mejores. Si tengo que sacar uno o dos me quiero quedar con Andrés o Xavi. Convivir en el día a día con ellos ha sido una maravilla y aprender en el campo. Fuera del campo y en los viajes, muy agradecido con Xavi y Andrés. El año con Xavi fue muy importante para mí y luego con Andrés es uno de los mejores amigos que me ha dado mi vida deportiva, así que muy contento".