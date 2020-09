Banega y Rakitic: ¿Qué gana y qué pierde el Sevilla FC?

A sus 32 años, Ivan Rakitic se ve mejor que nunca. Su regreso ha ilusionado al sevillismo. Por su compromiso con un club que le dejó marcado y por su indudable calidad. El hecho de que no haya escuchado ofertas superiores en lo económico de otros grandes clubes europeos dice mucho de sus ganas por volver a vestir de blanquirrojo.



El croata llega para sustituir a Éver Banega, que a su vez fue el relevo de Rakitic hace seis temporadas, cuando éste fue al Barcelona. Sin el argentino, que se ha marchado libre al Al Shabab, Lopetegui pierde al indudable líder de su equipo. Unos galones que ahora recaerán en Rakitic. ¿Pero qué gana y qué pierde el Sevilla FC con este cambio de cromos?



A ello trata de responder el famoso Big Data, tomando en este caso como referencia las estadísticas avanzadas de ProFootballDB, que ha analizado diferentes aspectos ofensivos y defensivos de uno y otro con los datos de la mejor temporada de cada uno de ellos.



El contexto, obviamente, también debe ser tenido en cuenta, pues Banega era el canalizador absoluto del juego sevillista, mientras que Rakitic, como todos en el Barça, vivía a la sombra de Messi y ejercía de azulgrana más bien como gregario, rol muy diferente al que le espera en Nervión, donde Lopetegui le concederá un papel protagonista.



Pese a todo, a tenor de las estadísticas, el Sevilla FC pierde a un jugador más vertical que se impone en la comparación de pases progresivos (hacia delante) exitosos, con una ratio de 11,59 por partido frente a los 7,54 del croata, así como en los pases en la zona de tres cuartos de cancha (11,68 a 8,14) y en los pases largos (5,47 a 3,56).



El peso de Banega en el juego ofensivo también se refleja en su mayor capacidad para ganar duelos ofensivos (4,91 a 2,83) y en sus mejores guarismos en cuanto a asistencias (0,25 contra 0,11), pero Rakitic, sin participar tanto en la construcción, aparece en ataque con acciones más determinantes, pues realiza más pases clave (0,44 frente a 0,38), genera más oportunidades con éxito (0,38 vs. 0,35) y tiene más su puntería en sus disparos entre los tres palos (0,49 frente a 0,33).



Además, con Rakitic, el Sevilla FC gana a un jugador acostumbrado a actuar más como 'box to box', que aporta también en defensa, pues esa era una de sus principales tareas en el Barça, guardarle las espaldas a otros cracks. Así, el futbolista nacido en Suiza aporta más físico y eso se refleja en más recuperaciones por partido (7,14 por 5,48) y más duelos aéreos ganados (1,33 por 0,41).



Además, Rakitic tiene una ratio inferior de pérdidas de balón: 9,31 frente a los 11,1, si bien no es menos cierto que Banega asumía muchos riesgos en la construcción del fútbol sevillista. Ahora le tocará el turno al croata, un jugador diferente al rosarino, si bien ambos se encuentran a gusto en su papel de líderes.







2014

Rakitic ?? Banega



2020

Banega ?? Rakitic



Qué gana el @SevillaFC, qué pierde, en qué stats avanzadas destaca cada uno... ??



¡Lo vemos en @besoccer_ES!https://t.co/mggLyyNUXs pic.twitter.com/NuN6oNYb9U — ProFootballDB (@ProFootballDB) September 2, 2020