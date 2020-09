Ferrán Torres: "Debutar es algo impresionante"

Ferrán Torres mostró la alegría de cumplir el sueño de debutar con la selección española absoluta, sin imaginar que podía ser titular ante Alemania, y aseguró que fue "algo impresionante".

"Me siento como un niño pequeño porque he tocado todas las categorías inferiores y haber cumplido el sueño de debutar con la absoluta es algo impresionante para mi", dijo a los medios de la selección española.

"La verdad que no imaginaba ser titular, era mi primer partido de la temporada y no lo esperaba. A día de hoy no soy consciente de lo que estoy logrando pero hay que seguir trabajando para tener muchas oportunidades", añadió feliz y con una camiseta que se lleva de recuerdo, que enmarcará como uno de sus grandes trofeos.