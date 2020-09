Joaquín no mira al Sevilla: "Al final cada uno lleva su camino, nosotros seguimos el nuestro"

El capitán del Betis Joaquín Sánchez ha concedido una entrevista al diario chileno La Tercera, donde ha hablado sobre las primeras semanas de trabajo con el técnico Manuel Pellegrini. "Manuel, independientemente de que yo sea capitán o Joaquín el del Betis, me da cierta libertad. El compromiso y el trabajo están por encima de todo, pero después, como ya me conoce, me da libertad para que yo me sienta cómodo y me sienta importante, que al final es lo que todo jugador desea dentro de un equipo", ha asegurado el portuenes, que ya coincidió con Pellegrini en su etapa en el Málaga.

No en vano, Joaquín ha destacado el metodismo del chileno a la hora de trabajar: "Lo más positivo de Manuel es que tiene muy claros los conceptos. Yo de él destacaría que sus equipos se parecen mucho a lo que él trabaja. El equipo trabaja muy bien los conceptos tanto defensivos como ofensivos y, en ese aspecto, tiene muy claro lo que hay que hacer. Al final el equipo termina jugando como él cree que le puede sacar mayor rendimiento".

También fue cuestionado el capitán verdiblanco sobre la rivalidad con el Sevilla FC, y si el buen momento por el que pasa el club de Nervión supone una carga de presión extra para el Betis de cara a la próxima temporada: "Al final cada uno lleva su camino, nosotros seguimos el nuestro. Hay que aprender de los errores, de lo que se ha hecho mal el año pasado y de lo que se ha hecho bien anteriormente y ese es nuestro trabajo, seguir creciendo como entidad y como futbolistas. Nuestra mayor ilusión es hacer felices a los béticos y que ellos se sientan identificados con este proyecto y con este equipo. Todo lo demás creo que es perder el tiempo".

En cuanto a su posible última temporada en el Betis y retirada del fútbol, Joaquín dejó la siguiente reflexión:"A estas alturas lo que más me ilusiona es poder seguir compitiendo y sentirme importante y que al final sigo siendo uno más. Eso es lo que me ilusiona. Si yo viera que las circunstancias son otras o que mi cuerpo y mi mente ya no piensan igual no estaría aquí. El ver que puedo seguir dando un buen nivel y que sigo compitiendo con chavales de 20 y 25 años, para mí eso es muy motivador".