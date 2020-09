Ceballos: "No dudé ni un segundo en volver al Arsenal".

Han sido muchos los guiños que Dani Ceballos ha estado mandando al Betis en este 2020, muchos de los cuales alimentaban entre la afición la posibilidad de que el utrerano pudiera volver a vestir la camiseta del Real Betis durante la próxima temporada. Pero finalmente, el centrocampista volverá a repetir cesión en el Arsenal.

El exbético esperó todo lo que pudo a ver si el club heliopolitano conseguía recaudar el dinero suficiente para ir a por él. Es más, pidió paciencia al Real Madrid, que le presionaba para que aceptase la oferta del Arsenal alegando que su deseo era vestir de nuevo las trece barras. Sin embargo, el Betis no logró hacer caja por lo que la operación no encajaba en las cuentas.

Así, ayer fue presentado el utrerano de nuevo en Londres como futbolista del Arsenal y alli ha dejado un mensaje muy diferente. "La afición al final me compensa todo mostrándome mucho cariño. Cuando estaba en mi casa me mandaban mensajes pidiéndome que volviera y que me necesitaban aquí. Creo que estarán tan contentos como yo de haber vuelto y estoy seguro que tenemos un gran año por delante esta temporada", dijo Ceballos.

"Todos vieron la temporada pasada que desde el momento que me incorporé me integré por completo al club y siempre di el cien por cien tanto dentro como fuera del campo. Cuando el entrenador, el club y los jugadores te piden que te quedes un año más te das cuenta de que te ven como un buen compañero y un buen jugador", admitió.

"Me siento orgulloso de que el club, el entrenador y lo más importante, los aficionados quisieran que me quedara. No lo dudé ni por un segundo. Hemos estado negociando mi contrato todo el tiempo. Hasta hoy. Pero estoy muy feliz de estar de regreso aquí y estaré en el Arsenal un año más", subrayó Dani Ceballos.

"Estoy feliz de haber vuelto al Arsenal. Es un club en el que me siento importante", insistió el centrocampista español, que descartó otras opciones para regresar a Londres: "Es cierto que tenía otras opciones, como quedarme en el Real Madrid y ofertas de otros clubes españoles, había equipos interesados".

El técnico Mikel Arteta ha sido un factor determinante para que Ceballos insistiera en regresar al Arsenal. "Hablé con el entrenador el año pasado antes de la final de la Copa de Inglaterra y le dije que quería quedarme en el Arsenal y ganar títulos. Estaba muy contento con lo que Mikel Arteta había construido en el club desde que llegó. Lo pasé muy bien en este club el año pasado y nunca tuve duda alguna de que quería volver".

"Todos pueden ver lo que está haciendo Mikel Arteta en el club. Solo lleva ocho meses. Teníamos tres objetivos. Fuimos eliminados de la Liga Europa injustamente, pero luego ganamos la Copa y la Supercopa inglesa, que fueron muy merecidos", destacó el centrocampista, que ensalzó el gran ambiente en el vestuario del club londinense.

"Pero por encima de esto se trata de la energía positiva que hay en el vestuario. Los jugadores están felices y todos ponen de su parte. Han llegado jugadores jóvenes, que creo que es muy importante para este club, porque es algo que siempre se ha hecho aquí", dijo Ceballos, que no escatimó elogios a Arteta, al que considera ideal para el nuevo proyecto. "Mikel Arteta es la persona adecuada para llevar a este club a donde se merece estar, que creo que es la Liga de Campeones, compitiendo contra los mejores de Europa", aventuró el jugador andaluz.