Borja: "Tenemos que sentirnos ganadores; vendrán cosas bonitas"

"Pellegrini ha llegado con ilusión. Tiene otra forma de jugar algo distinta a la que se ha podido ver años atrás. Valora mucho tener la pelota, pero sobre todo para hacer gol. Hemos trabajado mucho a nivel defensivo para tratar de cambiar la dinámica en la que entramos el año pasado y que nos costó mucho cortar. Partimos de una base en la que el equipo quiere ser rocoso defensivamente y, luego, tener el balón para tratar de hacer daño al rival. Creo que va a ser un Betis alegre, que busque el ataque, el gol. La idea es hacer gol", apuntaba en Radio Marca Borja Iglesias, que comenzará LaLiga como titular en Vitoria.

El artillero se refirió a continuación a los objetivos para la temporada 2020/2021, después de que el míster chileno hablara a su llegada de alcanzar puestos europeos y de que el director general deportivo, Antonio Cordón, fuera algo más modesto: "Es fundamental para nosotros sentirnos ganadores. Y, a partir de ahí, todo es mucho más sencillo. A día de hoy, lo que pensamos es hacer un buen inicio. El primer objetivo irá marcando el segundo. Tenemos la intención de luchar por cosas importantes. A partir de un buen inicio, vendrán cosas bonitas".

Su golazo ante el Granada ha restado presión al 'Panda', exigente y autocrítico con una sequía en verdiblanco que no tiene precedentes en su carrera: "Es un entrenador con un historial importante y sabe gestionar el día a día con el grupo. Es cercano hasta el punto exacto. Cuando tiene algo que decirte, lo hace abiertamente. Hemos tenido conversaciones. Me ha mostrado confianza, me ha dicho que sea yo mismo, que siempre he hecho goles y que los voy a seguir haciendo. Que esté tranquilo, que trabaje y que esté dispuesto a aportar al equipo".