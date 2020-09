El Betis y Alfonso Pedraza centran su mirada en Pamplona y Lisboa

El Betis, que necesita reforzar su lateral izquierdo, y Alfonso Pedraza, que militó la pasada campaña en Heliópolis como cedido y que ha dejado claro en más de una ocasión que le encantaría volver, centran su mirada en Pamplona y en Lisboa. Miran a la capital portuguesa porque llegan noticias de que el Villarreal ha hecho un intento por Marcos Acuña, del Sporting Clube; pero sobre todo están atentos a Navarra, porque según diversos medios el club amarillo ha llegado a un acuerdo para fichar a Pervis Estupiñán para suplir la grave lesión de Alberto Moreno.

A priori, si el conjunto castellonense ficha a un carrilero zurdo, el favorito para hacer las maletas sería Pedraza, con el Betis preparado para abrirle la puertas del Benito Villamarín. No obstante, desde tierras levantinas señalan que a Unai Emery le gustan las características del campeón de Europa sub 21 y sub 19, por lo que cabe la posibilidad de que se quede y de que, llegado el caso, el que salga sea Jaume Costa.

En Portugal, el diario Record informa hoy en su portada del interés del Villarreal en Acuña, por quien ya pujó hace un año y a quien el club amarillo tiene como una de las prioridades para paliar la grave lesión que tendrá varios meses apartado a Alberto Moreno. La respuesta del Sporting Clube, sin embargo, ha sido bastante disuasoria, pues diversas fuentes apuntan a que se mueve entre los 15 y los 18 millones de euros; cifra a priori prohibitiva para los castellonenses, que ya negocian con Watford y Osasuna por Estupiñán.

Algunas noticias apuntan hoy a que el Villarreal ya ha llegado a un principio de acuerdo con el Watford para el traspaso del ecuatoriano, aunque aún faltaría por convencer al futbolista, que maneja una propuesta del Brighton muy superior en lo económico. El club amarillo le ofrece un contrato por cinco temporadas y el fichaje se mueve en unas cifras que rondarían los 15 millones, ampliables con diversas variables por objetivos.

Tal como informó en su edición del viernes el diario Mediterráneo, Emery confirmó de forma velada que su principal necesidad es encontrar un lateral zurdo, considerando que Pedraza puede jugar también por delante y dando a entender que cuenta con el cordobés, a quien el club ha asignado dorsal. El técnico está muy satisfecho del rendimiento del objetivo verdiblanco y no se muestra partidario, de momento, de dejarle salir.