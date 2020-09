Guijarro: "Los Americanos bos dijeron que nunca se iban a aliar con un delincuente.

La pelea por el poder en el Sevilla, que relanzó Del Nido cuando hace mes y medio anunció que iba a solicitar una Asamblea Extraordinaria -algo que ratificó el 1 de septiembre-, no ha hecho más que empezar. El anuncio del expresidente de su unión con el grupo inversor 777 Partners -'Los Americanos'- le auguraba ventaja, pero desde la actual directiva han prometido 'guerra' y las hostilidades no han hecho más que comenzar.

En este sentido, Francisco Guijarro, uno de los máximos accionistas del Sevilla FC, hablaba hoy en Canal Sur Radio sobre esta lucha por el poder y no dudaba en cargar contra Del Nido por ese movimiento inesperado que ha desatado la pelea. "Es inexplicable que Del Nido haya dado este paso en este momento, pero de él se puede esperar todo. La unión de Del Nido con el grupo inversor 777 Partners es una bomba de relojería para el Sevilla. Es una bomba porque perdemos el Sevilla. 777 Partners sólo quiere realizar una ampliación de capital de 30 millones para hacerse con el club. Todo lo que dicen de un nuevo Sevilla es mentira. No son profesionales. No tienen el dinero necesario. Todo es para comerle el coco a los cuatro que todavía creen en Del Nido. Se quedan con el club y dejan sin valor el resto de acciones. Ya tuvo tiempo Del Nido de hacer el estadio y la ciudad deportiva. Y dejó al Sevilla con 20 millones de euros de deuda", afirma el que es mano derecha del presidente José Castro.

Guijarro tiene claro que "con Del Nido es imposible la estabilidad". "Quiere quedarse con el Sevilla en complot con los americanos. Siempre lo ha intentado. Ha estado comprando acciones desde prisión. Si nos quedamos dormidos, Del Nido se queda con el Sevilla. Estamos perdidos. Pero si juntamos las acciones, le derrotamos", aseguraba el accionista y daba datos de cómo está ahora la situación: "Del Nido dice que tiene un 25% del accionariado más los que le apoyan. A Del Nido, estar donde ha estado le ha afectado, además de que sé cómo es. La cárcel le ha afectado y sabemos por qué ha estado en la cárcel. Si pones los lobos a guardar las ovejas ya sabes lo que te puede ocurrir. Del Nido ha hecho cosas de no estar muy bien, como mandar un acta notarial para echar a su hijo. El chaval piensa que lo de su padre es una locura. Pero se encuentra en una situación incómoda, porque es su padre", asegura el empresario.

Guijarro dejaba claro que es muy difícil que vendan y que van a plantar batalla. "Estos americanos querían ampliar capital y quedarse con el Sevilla FC por dos duros. Para esto, en nuestras manos está mejor. Hemos llevado al club de 60 a 1.000 euros por acción contablemente. A nosotros los americanos nos vendieron una cosa. Quizá no se estuvo fino, pero lo dejamos. No fue buena idea. Nos dijeron que nunca se iban a aliar con un delincuente. Palabra de Andrés (Blázquez) y de los americanos. Yo advertí que podían estar con nosotros o con otros. Nos lo pintaron muy bien con tal de seguir con nosotros", concluía.

En cuanto a cómo se encuentra la batalla judicial. Según informa ABC, José Castro ha demandado ante los juzgados a José María del Nido por romper el pacto realizado el pasado mes de noviembre por el que acordaban trabajar unidos los próximos cinco años. El objetivo de esta denuncia es paralizar la convocatoria de la Junta General Extraordianaria de Accionistas, que podría arrebatar a Castro el mando del club.