Un talismán en el banquillo del Betis

El Betis dio una buena imagen en el estreno liguero ante el Alavés, logrando una reconfortante victoria a domicilio (igualando el registro de la decepcionante 19/20), dejando la portería a cero y llevándose los tres puntos gracias a un solitario tanto de Cristian Tello en el minuto 94. El buen rendimiento de los jugadores que entraron de refresco ha dado motivos para que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, se replantee

hacer algún cambio en el once de cara a la visita del domingo del Valladolid.



Son los casos de Aitor Ruibal, que se mostró muy activo y en la línea de brillante pretemporada; Diego Lainez, quien salió en el 92', forzó dos saques de esquina seguidos y del segundo nació el definitivo 0-1; y sobre todo Tello, que con su decisiva diana volvió a reivindicarse como el mejor revulsivo que tiene el conjunto heliopolitano y que se sigue destapando como un talismán en el banquillo.



Siempre está en las quinielas para salir, pero termina haciéndose su sitio. Con Pellegrini, el de Sabadell vuelve a partir como teórico suplente, rol que ya venía teniendo en los dos años de Quique Setién -con quien sólo tuvo algo de continuidad en la titularidad como carrilero- y que continuó ostentando también con Rubi y en la breve etapa como interino de Alexis Trujillo.



En total, Tello ha jugado como suplente en 59 de sus 105 citas con la entidad de las trece barras, en las que suma un total de 15 dianas, ocho de ellas entrando al terreno de juego como revulsivo. Este curso lleva uno de uno y en la pasada 2019/2020 salió del banquillo en 23 de sus 27 choques ligueros, lo que le conviertió, de lejos, en el futbolista bético con más suplencias y en el revulsivo ideal del entrenador heliopolitano; que no tiene motivos para estar especialmente contento con la producción de sus cambios.





#DATO TALISMÁN. 5 de los últimos 6 goles de @ctello91 con el @RealBetis fueron vitales para conseguir puntos:

3-2 vs Girona

1-1 vs Rayo

2-1 vs Madrid

2-2 vs Granada

0-1 vs Alavés pic.twitter.com/QhESitXMaG