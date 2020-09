El "Me quedo" de Koundé como respuesta al interés de los poderosos

El propio Koundé reconoce que en Nervión ha experimentado un enorme crecimiento como futbolista y asume la responsabilidad de responder a las nuevas expectativas generadas sobre su rendimiento. Valora muy positivamente su primera temporada a la vez que asegura que aún tiene margen de mejora, basado siempre en un afán de superación y en una confianza en sí mismo que le ayudó a superar su peor noche como sevillista tras el error en Eibar. Ahora, erigido en una de las piezas más cotizadas en el Sevilla y en el punto de mira de los poderosos, reitera en la segunda parte de la entrevista a ED su felicidad en Nervión y su intención de continuar, al menos, una temporada más. Un "Me quedo" que suena de maravilla para el sevillismo ahora que de nuevo irrumpe con fuerza el nombre del Manchester City, dispuesto, según aseguran en Inglaterra, a ofrecer 60 millones de euros.

- A nivel personal, ¿cómo valora su primera temporada en Nervión?

- Fue una temporada muy completa, con momentos buenos, algunos más difíciles, pero estoy contento con mi temporada y, sobre todo, con la del equipo, porque cumplimos todos los objetivos: estar en Champions, ganar la Europa Lerague y jugar el fútbol que queremos. Hay margen de mejora, pero estoy contento.

- ¿Considera que ha crecido como futbolista en el Sevilla?

- He crecido mucho, he mejorado en muchas cosas, como mi concentración, un aspecto en el que he ganado mucho, y también técnicamente. Cuando llegué necesité un tiempo de adaptación, ya que aquí se juega más rápido y la plantilla es diferente, con más calidad que en el equipo del que vine. También he crecido en el juego aéreo y tácticamemte, porque vemos muchos vídeos y hablo mucho con el míster y el cuerpo técnico. Mi objetivo cada año es crecer como futbolista y progresar. Es lo que me motiva.

- El verano pasado se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del Sevilla con sólo 21 años, ¿ha sentido alguna vez mucha presión por su precio?

- Nunca fue una presión. Siempre lo he llevado bien.

- Hace tiempo que le quería hacer esta pregunta. Después de la fuerte apuesta del Sevilla, tardó algunos partidos en entrar en el once y cuando lo hizo cometió aquel error ante el Eibar. ¿Cómo llevó aquello y cómo lo superó?

- En el momento lo llevé mal. En el inicio de temporada había muchas expectativas puestas en mí y casi en el primer partido que juego tengo un fallo. No entré como debía en el partido y la verdad es que esa noche fue muy difícil para mí, pero al día siguiente ya estaba concentrado en lo que tenía que hacer. Al final es parte del fÚtbol, no me puedo preocupar de lo que va a pensar la gente. Sólo tenía que concentrarme en en que lo que tenía que hacer. Sabía que Dani (Carriço) se había lesionado y que había muchas probabilidades de jugar el siguiente partido. Así fue y lo hice bien contra la Real. Nunca dudé de la decisión de venir al Sevilla ni tampoco de mi capacidad para estar aquí, de que el Sevilla es el club que me correspondía. Aunque atravesé por un momento difícil, al final es parte de una carrera, de una temporada y tú no puedes hundirte por un error, porque eso no te ayuda. Hay que analizar lo ocurrido, aprender la lección y progresar.

- En poco tiempo se ha erigido en uno de los futbolistas más cotizados del Sevilla y valorado por la afición... ¿lo considera una responsabilidasd extra?

- Sí, claro. Ahora mismo hay muchas expectativas, la gente me conoce más pero no me preocupa mucho eso. Mi foco está en mejorar, en dar mi máximo nivel para ser el mejor jugador posible. Eso es lo que me motiva y lo que está en mi cabeza.

- Se ha hablado mucho este verano sobre el interés de los grandes por Koundé, ¿cómo se plantea ahora su futuro?

- Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A dí de hoy, me quedo en el Sevilla.

-¿Se ve muchos años en Nervión?

- Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un hinor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz.

- Ha formado una pareja excepcional con Diego Carlos, que también está en la agenda de clubes multimillonarios...

- Diego Carlos y yo nos complementamos muy bien. Tenemos cualidades diferentes y al final cuando hablamos de una pareja de centrales lo más importante es que sean compatibles y que se completen. Estoy contento de jugar con él. Tenemos una muy buena relacion dentro y fuera del campo.