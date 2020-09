Nira Juanco, primera voz femenina de videojuego FIFA: "Es un paso importante"

La periodista canaria Nira Juanco es pionera reincidente. Si en 2009 fue la primera reportera española en un circuito de Fórmula Uno para una cadena nacional de televisión, en 2020 se ha convertido en la primera voz femenina del videojuego de fútbol FIFA, no solo en España, sino en todo el planeta.



Su voz formará parte de la edición en español de FIFA21, la nueva edición de la franquicia de simuladores de fútbol de la empresa estadounidense EA Sports, cuya última edición hizo vibrar a 25 millones de jugadores, un hito que considera "un paso muy importante" para que las voces femeninas tengan presencia en el videojuego, como la tienen en las retransmisiones del fútbol real.



En una entrevista con la Agencia EFE, Juanco consideró que tener a mujeres narrando encuentros -tanto virtuales como reales- es algo que "terminará sucediendo" y confió en que "poco a poco" el videojuego vaya incorporando también a los equipos de fútbol femenino, ya que hasta el momento solo incluye selecciones.



- Pregunta (P): Es la primera mujer que pone voz a un videojuego FIFA, no solo en España sino en todo el mundo, ¿qué le parece?



- Respuesta (R): "No era consciente que era la primera chica en el mundo hasta que el otro día salió la nota de prensa. Que te llamen para poner voz al FIFA, que es el videojuego más vendido en España y en muchos sitios ya era un orgullo, ser la primera voz en España ya era guay, pero serlo en el mundo me da más responsabilidad.



- P: ¿Cuándo se lo propusieron?



- R: Me llamaron en febrero, antes del confinamiento. Al principio no me lo tomé en serio, porque pensé que era la típica propuesta que luego no sale. Pensé que al final llamarían a otra persona, y cuando nos confinaron no sabía nada más. Pero un día en mayo me llamaron, me dijeron que teníamos que grabar en junio y que me preparara.



Fue una noticia increíble, en medio del confinamiento que parecía que no iba a terminar nunca, fue un subidón, porque no me lo esperaba. Una noticia increíble en un momento feo.



- P: ¿Cuál es su función en el juego?



- R: Yo solo estoy en el modo 'Champions' y en el modo 'Carrera'. Si estás en 'Champions' jugando con el Paris Saint-Germain, te puedes enterar de otros resultados de partidos que se están jugando a la vez, y ahí entro yo. Cuando hay un penalti en otro encuentro, o un gol, voy informando de los encuentros simultáneos.



Y en el modo 'Carrera', que es lo que más ha mejorado FIFA en esta edición porque era lo que más demandaba la gente, tú puedes ser un jugador o un entrenador, simular los partidos y enterarte de partidos que no estás jugando y si hay penalti a favor de tu equipo puedes entrar a tirarlo. Mientras se están simulando partidos en el modo carrera puedes entrarte de como van otros partidos, ahí soy yo quien va informando. Es como un papel extra, Antonio Ruiz es el pie de campo y yo hago las desconexiones, pero solo en esos dos modos.



- P: ¿Cómo es el proceso de grabación: muchas horas, mucha repetición, o hay mucha tecnología?



- R: Tecnología hay mucha, pero hablando con Manolo (Lama, narrador principal), él me dijo: 'yo voy al grano, si me equivoco sigo'. En FIFA me dijeron que Manolo era el que más rápido grababa sus frases de todo el mundo, con diferencia.



Con el confinamiento y las medidas higiénicas fue todo mucho más frío, estaba yo con el técnico de sonido y el que iba archivando las voces, cada uno en una sala. Y tenía por videoconferencia a gente controlando lo que decía y si pronunciaba bien. Cada 15 minutos paraba, y las que decían mal las repetíamos.



Al principio cuesta coger el tono, pero una vez que lo pillas ya vas de carrera. Yo estuve toda una jornada haciéndolo, eran varios paquetes de folios, pero es muy divertido, una experiencia. Y como el videojuego es tan real, es muy fácil. Me imaginaba a Paco (González) y a Manolo haciéndolo, o me metían voces de Manolo.



- P: Hasta el FIFA 21 no ha habido una voz femenina, ¿estaba tardando, cuando ya hace años que son habituales en la televisión?



- R: Me imagino que es porque ellos trabajan con Paco, Manolo y Antonio desde hace muchos años y les funciona muy bien. Habrán pensado cómo mejorar el FIFA cada año y habrán visto la posibilidad de apostar por una chica. Espero que funcione, que a la gente le guste y cuenten conmigo más veces.



Es un paso importante para que en otros países tomen el relevo, para que se incluyan chicas, que tampoco es tan extraño porque es muy normal verlas en la televisión, sobre todo en los pies de campo. Me imagino que esto hará que se introduzca en otros países.



Ahora se que ha podido incluir otra vez, creo que es una iniciativa súper buena, tanto para el videojuego como para la propia sociedad.



- P: Porque la presencia femenina en las retransmisiones deportivas es algo ya muy habitual en España desde hace años. Usted misma fue reportera en Fórmula Uno.



- R: Es la segunda vez que me veo en una situación así. Yo ya me veo realizada, tengo muchas cosas por hacer todavía, pero fui la primera voz femenina reportera en Fórmula Uno para la televisión en España. Laia Ferrer en TV3 empezó seis meses antes que yo, pero para televisión nacional fui yo la primera.



Al principio fue duro, yo iba con presión porque ibas a un mundo muy masculino, muy técnico, y me pusieron delante de los garajes para descifrar lo que ocurría. Iba con mucha presión, pero cuando te ganas el respeto de la gente, siempre me trataron como igual, y ahora la Fórmula Uno está llena de chicas, no solo reporteras, sino en los garajes. Uno de los pilares del equipo de (Lewis) Hamilton (seis veces campeón mundial), Mercedes, es una chica.



El siguiente paso sería tener una piloto, ese es un paso muy importante, porque en casi ningún deporte se mezclan géneros, pero me imagino que algún día sucederá, o por lo menos que ellas tengan un campeonato igual de interesante. Aunque Tatiana (Calderón, piloto mexicana) ha competido con hombres y puntuando, haciendo cosas importnates.



- P: ¿Narrar partidos es el último paso que le queda a las periodistas?



- R: Sí, yo creo que terminará sucediendo, porque lo estamos viendo en todos los sitios, pero lo que hay funciona. Creo que Sara Giménez y Danae Boronat ya lo han hecho, lo hacen perfectamente bien y sería un primer paso. Entiendo que los equipos de narradores actuales están consolidados, pero no creo que tarde mucho. Durante el Mundial femenino de Francia 2019 ya vimos que narraban chicas y lo hicieron sin ningún tipo de problemas.



- P: El videojuego tiene selecciones femeninas, pero no clubes. ¿Le gustaría verlos en algún momento?



- R: Eso será poco a poco, porque es una cuestión de derechos, comprar licencias, me imagino que será uno de los futuros pasos. Me encantaría hacer algo el día que esté el fútbol femenino, que se abriría un montón de puertas. Sé que el mundo del fútbol femenino tiene un hueco más grande y ellos trabajan en ello.



Miguel Ángel Moreno