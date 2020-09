Pellegrini cierra la puerta: "Cualquier salida es un daño difícil de reparar".

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar cómo ha ido la semana de trabajo a dos días de enfrentarse en el Benito Villamarín al Real Valladolid, en el que será su estreno en casa. "Lementablemente será sin hinchas, pero a ellos los tenemos siempre en mente, la gente está pasando momentos difíciles y cada triunfo que tengamos será dedicado a los hinchas", ha dicho el chileno, que ha avisado de las cualidades del rival: "Es un equipo muy bien armado, cuesta mucho hacerle goles, los resultados pasados son estadísticas, ahora estamos en otra temporada, nadie esta pensando en el Real Madrid, tenemos que dar lo mejor nuestro para ganar este partido. No es un partido fácil pero creo que tenemos posibilidad de sumar tres puntos más".

En cuanto a los jugadores que no estuvieron ante el Alavés, el míster verdiblanco espera recuperar a alguno. "Para esta semana Andrés (Guardado) no va a estar todavía recuperado al 100%, Víctor Ruiz está sin problemas ya y estará citado. En cuanto a Sanabria vamos a ver si en estos dos días llega a tiempo para estar disponible", ha reconocido. Precisamente sobre el paraguayo se oyen cantos de sirena desde Italia, concretamente del Genoa, que lo quiere de nuevo esta temporada, aunque por el momento Pellegrini descarta su salida: "He hablado con todos los jugadores, también con Sanabria. Es verdad que hay un interés del futbol italiano, para mí es una oferta que el club no puede contemplar siquiera por lo que debería quedarse en el plantel".

Cómo vislumbra el final del mercado de fichajes: "Hay una realidad económica en el club, no es fácil, tratamos de potenciar los puestos que necesitamos y veremos en estas tres semanas si llega algún refuerzo más. Se pueden ir o venir jugadores, no es fácil traer a una figura relevante, pero si mantenemos la plantilla que tenemos estamos capacitados para hacer cosas importantes".

Precisamente sobre las posibles salidas de jugadores como Carvalho o Fekir, el chileno ha explicado: "A todos los técnicos nos gustan los buenos jugaores, William ha demostrado lo buen jugador que es, hablamos con él, queremos que demuestre toda su calidad en los partidos, lo ha entendido, está a punto físicamente pese a que no pudo entrenar por el virus, va a ir demostrando su nivel pero a todos los buenos los quieren otros equipos, él tiene un valor, si algún equipo llega con una oferta importante, con la siutacion que pasa el Betis yo no me puedo oponer".

Sobre Fekir: "Pueden haber cambios en la plantilla, a Nabil lo pueden querer muchos equipos pero tiene un valor importante. Cualquier salida es un daño difícil de reparar porque tenemos un plantel que si quiere aspirar a cosas importantes deber ser lo más fuerte posible. Fekir, Canales y Joaquín pueden jugar en diferentes alternativas, se van turnando a veces en el campo, tratamos como equipo buscar al que marca la diferencia en espacios reducidos, él tiene que marcar la diferencia en los ultimos 25 metros de la cancha".

Bravo, todo un líder ya: "La actuación de Claudio no es una sorpresa para nadie, ha sido un líder en todos los equipos en los que ha estado, capitán de Chile, es un líder pero hay otros líderes, es importante tener varios líderes en el plantel y tenemos varios y muy positivos".

El objetivo de la temporada: "Siendo una temporada atípica no es fácil plantearse objetivos en muchos aspectos. La gente no está en los estadios y el espectáculo es distinto. Los objetivos van acordes a la plantilla y a los partidos que vas jugando, en ese aspecto trato de demostrar que el equipo está preparado para los objetivos.

Repetir once ante el Valladolid: "No siempre, el equipo hizo un buen partido contra el Alavés, ahora tenemos un partido en casa contra el Valladolid, no es lo mismo pero vamos a decidir el once mañana en el último entrenamiento".

Cómo ve a Joaquín: "Recien dije de la importancia de los líderes y Joaquín lo es por una vida que lleva en el Betis. Lo conocía de antes y sé perfectamete lo que nos puede aportar. Es un ejemplo para cualquier profesional y está a un gran nivel físico".

La victoria ante el Alavés: "Tenemos muy claro que fue una victoria importante, ganando así es una doble motivación. Ahora toca jugar en casa y toca demostrar para qué estamos capacitados en esta temporada, se celebró y al día siguiente ya trabajando para preparar este partido. Trataremos de sumar el mayor numero de puntos en la temporada".

¿Por qué tan pocos cambios ante el Alavés, falta fondo de banquillo?: "Teníamos algunos jugadores que no estaban en condiciones de jugar como Loren pero estuvo en el banquillo. Faltarían un par de piezas pero el tema económico reduce las posibilidades de traer jugadores que de verdad aporten y no solo nombres".

Borja Iglesias y la ansiedad del gol: "He hablado mucho con Borja, él es consciente de su responsabiliad, los goleadores viven del gol, ha tenido una mejoría en su rendimiento, ojalá se encuentre con el gol lo antes posible, él lo necesita, debemos crear ocasiones para que él las convierta en gol".

La importancia de Canales: "Sergio es un jugador bastante atípico, es muy completo, le gusta correr, llegar al balon, al área contraria, tiene gol... por lo que estoy muy contento de tenerlo en la plantilla".